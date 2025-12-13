Multi від Мінфін
13 грудня 2025, 16:03

Криптогігант Tether пропонує купити ФК «Ювентус» та інвестувати 1 млрд євро у його розвиток

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, подала мажоритарному акціонеру італійського футбольного клубу «Ювентус» — холдинговій компанії Exor — обов’язкову пропозицію про повну купівлю його частки. Про це повідомляє пресслужба Tether.

Криптогігант Tether пропонує купити ФК «Ювентус» та інвестувати 1 млрд євро у його розвиток

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пропозиція передбачає придбання контрольного пакета акцій Exor, який становить 65,4% від загального акціонерного капіталу клубу. У разі прийняття угоди, Tether планує здійснити публічну тендерну пропозицію для викупу решти акцій за тією ж ціною.

За даними Reuters, Tether пропонує Exor 2,66 євро за акцію, оцінюючи «Ювентус» у трохи більше ніж 1 млрд євро.

Інвестиційний план на 1 мільярд євро

Tether підкреслила свою сильну фінансову позицію та готовність до довгострокових зобов'язань перед клубом.

  • Формат угоди: Обов'язкова грошова пропозиція (all cash proposal) за частку Exor, повністю фінансована власним капіталом Tether.
  • Інвестиції: У разі завершення транзакції Tether готова інвестувати 1 мільярд євро у підтримку та розвиток клубу.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно (Paolo Ardoino) пояснив інтерес компанії глибокою повагою до клубу та його цінностей.

«Для мене „Ювентус“ завжди був частиною мого життя. Я виріс із цією командою. Наш інтерес до „Ювентуса“ походить від глибокого захоплення та поваги», — заявив Ардоіно.

Реакція ринку та власника клубу

Нагадаємо, що Exor — холдингова компанія, яка контролюється родиною Аньєллі, що володіє клубом вже понад 100 років.

За інформацією ЗМІ, близьких до Exor, пропозицію Tether було швидко відхилено, оскільки родина Аньєллі не має наміру продавати свою частку в «Ювентусі».

Акції «Ювентуса», вартість якого оцінюється приблизно в 944 мільйони євро, у п'ятницю, 12 грудня, зросли на 2,3% до 2,23 євро.

Tether вже є міноритарним акціонером «Ювентуса», збільшивши свою частку цього року.

За даними Bloomberg, у червні 2025 року компанія інвестувала приблизно 128 млн євро, довівши свою частку до 10,7%. Це зробило її другим за величиною акціонером клубу після Exor, незважаючи на напружені відносини між сторонами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
