Графіки відключень світла не діють у трьох областях через масовану атаку рф

У ніч з 12 на 13 грудня російські війська завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Атака була спрямована на об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Графіки відключень не діють у трьох регіонах

Повідомляється, що через значну кількість споживачів, знеструмлених внаслідок нічних обстрілів, графіки погодинних відключень наразі не застосовуються у таких областях:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська.

У цих регіонах замість планових відключень діють аварійні, пов’язані з необхідністю відновлення пошкоджених мереж.

У решті регіонів України продовжують діяти планові графіки погодинних відключень. Крім того, в усіх областях застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Відновлювальні роботи

Для координації дій з ліквідації наслідків атак розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах.

Одеса без світла та води

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що в Одесі суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, у місті відсутнє світло та вода.

За її словами відновлювальні роботи розпочались одразу після обстрілів. На місці працюють профільні заступники Міненерго та МВС, ДСНС, профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання.

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах. На місцях також працюють пункти незламності.

Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.