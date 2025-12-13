Український ІТ-сектор стабілізувався, але другий рік поспіль фіксує падіння обороту — дослідження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 грудня 2025, 13:07

Український ІТ-сектор стабілізувався, але другий рік поспіль фіксує падіння обороту — дослідження

Команда Львівського ІТ Кластера презентувала ключові висновки проєкту IT Research Ukraine 2025: Від адаптації до перебудови — єдиного детального комплексного дослідження техіндустрії України в умовах повномасштабної війни. Звіт фіксує головні тенденції ринку, настрої компаній та фахівців, а також формує прогнози на майбутній рік.

Український ІТ-сектор стабілізувався, але другий рік поспіль фіксує падіння обороту
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова динаміка: Стабілізація без зростання

Попри всі виклики, ІТ-сектор залишається найбільшим експортером послуг і ключовим джерелом валютних надходжень для української економіки:

  • Частка у ВВП: Знизилася з 4,43% (2023) до 3,92% (2024), оскільки інші сектори (ОПК, будівництво, енергетика) зростали швидше.
  • Експорт: У загальному експорті товарів і послуг частка ІТ становить 12,3%, поступаючись лише агропродукції.
  • Оборот 2024: Склав $7,48 млрд, а експорт — $6,45 млрд. Це означає зменшення обороту галузі на 5,3% і другий рік поспіль без зростання у доларовому еквіваленті.

Прогноз на 2025 рік дає обережну надію на стабілізацію: очікується, що індустрія може вийти на $7,56 млрд (оптимістичний сценарій) або залишитися на рівні $7,47 млрд (песимістичний сценарій).

Ринок праці та мобільність: повернення та ризики

ІТ-індустрія продовжує генерувати значну кількість робочих місць: один ІТ-фахівець створює та зберігає 2,7 робочих місця у суміжних індустріях. Загалом сектор забезпечує близько 644−645 тисяч робочих місць прямої та непрямої зайнятості.

  • Кількість фахівців: Загальна кількість фахівців залишилася на рівні 303 000 осіб.
  • Релокація: Кількість айтівців, які живуть і працюють в Україні, зросла на 2,9% і становить 245 000. Кількість фахівців за кордоном зменшилася на 10% (до 58 000).
  • Міграційний ризик: Попри повернення, приблизно кожен п’ятий спеціаліст розглядає виїзд за кордон.
  • Кваліфікація: Більш ніж 88% технічних талантів мають кваліфікацію Middle, Senior або Lead.

Трансформація бізнес-моделей та інвестиції

Українські ІТ-компанії (2062 верифікованих) активно шукають шляхи розвитку та адаптуються до військових реалій:

  • Структура ринку: 46% — аутсорсингові, 31% — продуктові, решта — змішані моделі.
  • Інвестиції: 13% компаній планують вперше залучати інвестиції, ще 13% мають такий досвід і планують його продовжувати.
  • M&A-стратегії: Компанії активно розглядають купівлю або поглинання іншої компанії (29%), а також продаж компанії стратегічному інвестору (21%).
  • Мобільність компаній: У 2025 році 27% ІТ-компаній відкрили нові представництва, причому 23% з них — за кордоном (найчастіше в Іспанії, Німеччині, ОАЕ). Водночас 8% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Спеціалісти: доходи, витрати та підтримка армії

  • Доходи: Медіана доходу техфахівця в Україні зросла на 4,2% порівняно з 2024 роком і становить $2700.
  • Витрати: Більшість опитаних (82,9%) зазначили, що їхні витрати зросли.
  • Заощадження: Середній відсоток заощаджень поступово скорочується і становить 20% доходу (у 2024 році було 23%).
  • Благодійність: 90% айтівців продовжують донатити. Середній чек на благодійність одного фахівця зріс до $243 на місяць.
  • Підтримка оборони: 75% компаній мають мобілізованих спеціалістів, 35% — ветеранів. Більшість компаній зберігають за мобілізованими робоче місце та надають фіксовану суму або компенсацію винагороди.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами