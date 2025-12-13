Український ІТ-сектор стабілізувався, але другий рік поспіль фіксує падіння обороту — дослідження

Команда Львівського ІТ Кластера презентувала ключові висновки проєкту IT Research Ukraine 2025: Від адаптації до перебудови — єдиного детального комплексного дослідження техіндустрії України в умовах повномасштабної війни. Звіт фіксує головні тенденції ринку, настрої компаній та фахівців, а також формує прогнози на майбутній рік.

Фінансова динаміка: Стабілізація без зростання

Попри всі виклики, ІТ-сектор залишається найбільшим експортером послуг і ключовим джерелом валютних надходжень для української економіки:

Частка у ВВП: Знизилася з 4,43% (2023) до 3,92% (2024), оскільки інші сектори (ОПК, будівництво, енергетика) зростали швидше.

Експорт: У загальному експорті товарів і послуг частка ІТ становить 12,3%, поступаючись лише агропродукції.

Оборот 2024: Склав $7,48 млрд, а експорт — $6,45 млрд. Це означає зменшення обороту галузі на 5,3% і другий рік поспіль без зростання у доларовому еквіваленті.

Прогноз на 2025 рік дає обережну надію на стабілізацію: очікується, що індустрія може вийти на $7,56 млрд (оптимістичний сценарій) або залишитися на рівні $7,47 млрд (песимістичний сценарій).

Ринок праці та мобільність: повернення та ризики

ІТ-індустрія продовжує генерувати значну кількість робочих місць: один ІТ-фахівець створює та зберігає 2,7 робочих місця у суміжних індустріях. Загалом сектор забезпечує близько 644−645 тисяч робочих місць прямої та непрямої зайнятості.

Кількість фахівців: Загальна кількість фахівців залишилася на рівні 303 000 осіб.

Релокація: Кількість айтівців, які живуть і працюють в Україні, зросла на 2,9% і становить 245 000. Кількість фахівців за кордоном зменшилася на 10% (до 58 000).

Міграційний ризик: Попри повернення, приблизно кожен п’ятий спеціаліст розглядає виїзд за кордон.

Кваліфікація: Більш ніж 88% технічних талантів мають кваліфікацію Middle, Senior або Lead.

Трансформація бізнес-моделей та інвестиції

Українські ІТ-компанії (2062 верифікованих) активно шукають шляхи розвитку та адаптуються до військових реалій:

Структура ринку: 46% — аутсорсингові, 31% — продуктові, решта — змішані моделі.

Інвестиції: 13% компаній планують вперше залучати інвестиції, ще 13% мають такий досвід і планують його продовжувати.

M&A-стратегії: Компанії активно розглядають купівлю або поглинання іншої компанії (29%), а також продаж компанії стратегічному інвестору (21%).

Мобільність компаній: У 2025 році 27% ІТ-компаній відкрили нові представництва, причому 23% з них — за кордоном (найчастіше в Іспанії, Німеччині, ОАЕ). Водночас 8% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Спеціалісти: доходи, витрати та підтримка армії