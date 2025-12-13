Команда Львівського ІТ Кластера презентувала ключові висновки проєкту IT Research Ukraine 2025: Від адаптації до перебудови — єдиного детального комплексного дослідження техіндустрії України в умовах повномасштабної війни. Звіт фіксує головні тенденції ринку, настрої компаній та фахівців, а також формує прогнози на майбутній рік.
13 грудня 2025, 13:07
Український ІТ-сектор стабілізувався, але другий рік поспіль фіксує падіння обороту — дослідження
Фінансова динаміка: Стабілізація без зростання
Попри всі виклики, ІТ-сектор залишається найбільшим експортером послуг і ключовим джерелом валютних надходжень для української економіки:
- Частка у ВВП: Знизилася з 4,43% (2023) до 3,92% (2024), оскільки інші сектори (ОПК, будівництво, енергетика) зростали швидше.
- Експорт: У загальному експорті товарів і послуг частка ІТ становить 12,3%, поступаючись лише агропродукції.
- Оборот 2024: Склав $7,48 млрд, а експорт — $6,45 млрд. Це означає зменшення обороту галузі на 5,3% і другий рік поспіль без зростання у доларовому еквіваленті.
Прогноз на 2025 рік дає обережну надію на стабілізацію: очікується, що індустрія може вийти на $7,56 млрд (оптимістичний сценарій) або залишитися на рівні $7,47 млрд (песимістичний сценарій).
Ринок праці та мобільність: повернення та ризики
ІТ-індустрія продовжує генерувати значну кількість робочих місць: один ІТ-фахівець створює та зберігає 2,7 робочих місця у суміжних індустріях. Загалом сектор забезпечує близько 644−645 тисяч робочих місць прямої та непрямої зайнятості.
- Кількість фахівців: Загальна кількість фахівців залишилася на рівні 303 000 осіб.
- Релокація: Кількість айтівців, які живуть і працюють в Україні, зросла на 2,9% і становить 245 000. Кількість фахівців за кордоном зменшилася на 10% (до 58 000).
- Міграційний ризик: Попри повернення, приблизно кожен п’ятий спеціаліст розглядає виїзд за кордон.
- Кваліфікація: Більш ніж 88% технічних талантів мають кваліфікацію Middle, Senior або Lead.
Трансформація бізнес-моделей та інвестиції
Українські ІТ-компанії (2062 верифікованих) активно шукають шляхи розвитку та адаптуються до військових реалій:
- Структура ринку: 46% — аутсорсингові, 31% — продуктові, решта — змішані моделі.
- Інвестиції: 13% компаній планують вперше залучати інвестиції, ще 13% мають такий досвід і планують його продовжувати.
- M&A-стратегії: Компанії активно розглядають купівлю або поглинання іншої компанії (29%), а також продаж компанії стратегічному інвестору (21%).
- Мобільність компаній: У 2025 році 27% ІТ-компаній відкрили нові представництва, причому 23% з них — за кордоном (найчастіше в Іспанії, Німеччині, ОАЕ). Водночас 8% СЕО планують закрити офіс в Україні.
Спеціалісти: доходи, витрати та підтримка армії
- Доходи: Медіана доходу техфахівця в Україні зросла на 4,2% порівняно з 2024 роком і становить $2700.
- Витрати: Більшість опитаних (82,9%) зазначили, що їхні витрати зросли.
- Заощадження: Середній відсоток заощаджень поступово скорочується і становить 20% доходу (у 2024 році було 23%).
- Благодійність: 90% айтівців продовжують донатити. Середній чек на благодійність одного фахівця зріс до $243 на місяць.
- Підтримка оборони: 75% компаній мають мобілізованих спеціалістів, 35% — ветеранів. Більшість компаній зберігають за мобілізованими робоче місце та надають фіксовану суму або компенсацію винагороди.
Джерело: Мінфін
