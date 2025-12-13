Національний банк протягом тижня, з 8 по 12 грудня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $895,30 млн. Минулого тижня продаж валюти становив $1093,60 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк продав на міжбанку за тиждень $895 мільйонів
Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $198,30 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $41,65 млн;
- продав $33 434,02 млн;
- чистий продаж валюти — $33 392,37 млн.
