12 грудня 2025, 21:19

ЄС вводить тимчасовий збір на малі посилки з Китаю

Вже з липня 2026 року країни ЄС стягуватимуть збір у розмірі 3 євро за кожну посилку з Китаю. Про таке рішення домовилися міністри фінансів ЄС, повідомляє Bloomberg.

Вже з липня 2026 року країни ЄС стягуватимуть збір у розмірі 3 євро за кожну посилку з Китаю.

Новий збір діятиме до 2028 року коли запрацює нова митна система з постійними митами. Франція стала ініціатором пришвидшення механізму, наполягаючи на швидких заходах для захисту європейських виробників.

Минулого місяця міністри домовилися скасувати правило, яке дозволяло товарам вартістю до 150 євро ввозитися до ЄС без мита.

Обсяг недорогих китайських посилок, що ввозяться до ЄС підскочив у 2025 році до 4,2 млрд з 1,9 млд відправлень у 2024 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
BigBend
BigBend
12 грудня 2025, 21:48
#
Потрібно більше бабла, щоб платити сірійськім біженцям та євреям.
