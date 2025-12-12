Податківці України та Польщі домовилися поглибити обмін даними

Державна податкова служба (ДПС) України поглиблює інтеграцію з європейськими колегами. 12 грудня 2025 року у Любліні в.о. голови ДПС Леся Карнаух та голова Національної податкової адміністрації Польщі Марчін Лобода підписали Меморандум про співпрацю. Документ визначає дорожню карту взаємодії між відомствами в умовах євроінтеграції та безпекових викликів.

Ключові напрями співпраці

Новий документ охоплює шість стратегічних векторів, спрямованих на модернізацію української податкової системи:

Євроінтеграція: Адаптація українського податкового законодавства та процедур до стандартів ЄС. Досвід Польщі тут є критично важливим, оскільки країна вже пройшла цей шлях.

Боротьба з тіньовою економікою: Спільна розробка аналітичних інструментів для виявлення схем ухилення від сплати податків та незаконного обігу товарів.

Цифровізація: Обмін досвідом у створенні зручних е-сервісів. Мета — зробити податкову максимально автоматизованою та зрозумілою для громадян і бізнесу.

Обмін інформацією: Поглиблення автоматичного обміну податковими даними для контролю транскордонних операцій та виявлення ризикових транзакцій.

Кадровий потенціал: Спільні навчальні програми для податківців, зокрема на базі Національної школи державного управління Польщі.

Інституційна спроможність: Вдосконалення управлінських процесів всередині ДПС.

Польський «цифровий щит» та бізнес-активність

Під час зустрічі Леся Карнаух розкрила важливу деталь співпраці під час війни. Виявляється, Польща надала свої мобільні центри обробки даних для розміщення державних інформаційних ресурсів ДПС. Це дозволило українській податковій зберегти критичні дані та забезпечити безперебійну роботу системи під час російських кібератак та обстрілів енергоінфраструктури.

Також було озвучено статистику польського бізнесу в Україні: