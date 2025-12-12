Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 17:45

Податкова провалила роботу: держава втрачає мільярди гривень

Рахункова палата України оприлюднила критичний звіт за результатами аудиту Державної податкової служби (ДПС) за період з 2023 року по перше півріччя 2025 року. Головний висновок невтішний: система адміністрування податкового боргу не працює належним чином, а держава втрачає мільярди гривень, критично необхідних під час війни. Про це повідомляє пресслужба Палати.

Рахункова палата України оприлюднила критичний звіт за результатами аудиту Державної податкової служби (ДПС) за період з 2023 року по перше півріччя 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Борги ростуть швидше, ніж їх стягують

Динаміка накопичення боргів є загрозливою. Поки ДПС намагається стягнути старі борги, нові накопичуються у геометричній прогресії.

  • Загальний податковий борг: Зріс на 19% і сягнув 172 млрд грн.
  • Кількість боржників: Збільшилася на 61% (до 5,17 млн платників).
  • Ефективність стягнення: До бюджету повернуто лише 27,2 млрд грн.
  • Списання: Майже таку ж суму (22,6 млрд грн) просто списали як безнадійний борг.
  • Тривожна тенденція: У 2024 році обсяг нової заборгованості перевищив обсяг стягнутого боргу у 5 разів.

«Ручний режим» замість цифровізації

Однією з головних причин неефективності є відсутність автоматизації. Попри заяви про «державу в смартфоні», податкова служба працює з боргами «дідівськими» методами.

  • 70% дій — вручну: Ведення справ, опис майна, стягнення коштів та розстрочення виконуються працівниками в ручному режимі.
  • Відсутність ІТ-системи: Підсистема «Робота з боргом», яка мала б запрацювати до 2026 року, станом на кінець аудиту навіть не почала розроблятися (заявку погодили лише у березні 2025-го).
  • Провал комунікації з Митницею: ДПС та Держмитслужба не обмінювалися даними належним чином. Як наслідок, до травня 2025 року податкові вимоги щодо митних боргів взагалі не формувалися.

Імітація заходів стягнення

Аудит виявив, що податківці часто не використовують усі інструменти примусу або роблять це із запізненням.

Лише 1/6 частина надходжень від боржників була стягнута примусово. Решту платники сплатили самі. Це свідчить про те, що каральна система ДПС малоефективна.

Готівка та дебіторська заборгованість боржників майже не використовуються для погашення боргу. Цінні папери як застава не використовувалися взагалі.

Рівень забезпечення боргу заставою впав з 21% до 13%. Частково це провина війни, але аудитори вказують і на бездіяльність податківців при опису майна.

Сумнівні списання боргів

Процедура визнання боргу безнадійним викликає багато питань у аудиторів.

  • Списання без перевірки: Борги списували, не спробувавши їх стягнути. У 240 випадках майно боржників навіть не описували в заставу перед списанням.
  • Ігнорування судів: Щодо частини боржників ДПС навіть не подавала позовів до суду.
  • Порушення процедури: У 92% справ немає підтвердження, що боржнику взагалі повідомили про списання боргу.

Рекомендації та наслідки

У бюджеті на 2026 рік закладено очікування отримати додатково 26 млрд грн саме завдяки покращенню роботи з боргами. Щоб це стало реальністю, Рахункова палата рекомендує:

  • Терміново розробити та впровадити ІТ-рішення для автоматизації стягнення (відмовитися від ручного режиму).
  • Налагодити автоматичний обмін даними з Казначейством (для швидкого списання коштів з рахунків) та Митницею.
  • Оновити нормативну базу щодо розстрочення боргів (чинна є застарілою).

Керівництво ДПС погодилося з висновками та пообіцяло виправити ситуацію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

