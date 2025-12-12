Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 18:35

Українці подали до суду на Intel та AMD: що відомо

Група з 15 громадян України, які постраждали від російських обстрілів, подала цивільний позов у Сполучених Штатах проти трьох технологічних гігантів: Intel, AMD та Texas Instruments. Позивачі звинувачують корпорації в недбалості, яка дозволила Росії використовувати американські компоненти для створення зброї масового ураження. Про це повідомляє Kyiv Independent 12 грудня.

Група з 15 громадян України, які постраждали від російських обстрілів, подала цивільний позов у Сполучених Штатах проти трьох технологічних гігантів: Intel, AMD та Texas Instruments.

Суть звинувачення

Позов, поданий американським адвокатом Мікалом Уоттсом, стверджує, що компанії не змогли належним чином проконтролювати кінцевих отримувачів своєї продукції. Попри санкції, унікальні мікрочіпи з маркуванням цих брендів постійно знаходять у уламках російських крилатих ракет Х-101, балістичних «Іскандер-М» та дронах Shahed.

«Ці чіпи — як кермо в автомобілі. Без них ракети та дрони не мають сенсу», — заявив адвокат Уоттс на пресконференції в Києві.

П’ять трагедій як доказ

Юридична команда задокументувала п’ять конкретних епізодів атак на цивільну інфраструктуру, де використовувалася зброя з західною електронікою:

  • Березень 2023: Удар «Шахеда» по гуртожитку в Ржищеві (9 загиблих).
  • Квітень 2023: Знищення багатоповерхівки в Умані (23 загиблих).
  • Червень 2023: Ракетний удар по Кривому Рогу (12 загиблих).
  • Липень 2024: Атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві (33 загиблих). Серед позивачів — лікарка Ольга Бабічева, яка отримала поранення під час цього удару.
  • Квітень 2025: Удар «Іскандером» по дитячому майданчику в Кривому Розі (20 загиблих, з них 9 дітей).

Схема обходу санкцій

У позові стверджується, що механізм потрапляння чіпів до РФ давно відомий, але ігнорується виробниками. Компоненти купуються оптом онлайн і переправляються через країни-посередники: Іран, Китай та Болгарію.

Адвокати наполягають: компанії мають технічну можливість відстежувати рух своїх товарів, але обмежуються формальними «галочками» в документах, де покупець просто зобов’язується не відправляти товар Путіну.

Позиція компаній

У коментарі Bloomberg компанія Intel заявила, що «не веде бізнес у Росії» і суворо дотримується експортного законодавства. AMD та Texas Instruments на запити журналістів поки не відповіли.

Чого вимагають українці

Це цивільний позов, тому позивачі не несуть витрат на юридичний супровід. Мета процесу — не лише фінансова компенсація за завдану шкоду, а й створення прецеденту стримування.

Якщо суд визнає провину техногігантів, це створить для них величезні фінансові та репутаційні ризики. Адвокати сподіваються, що це зробить недбалість у контролі експорту настільки дорогою, що компанії будуть змушені реально перекрити канали постачання до Росії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
