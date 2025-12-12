Українці подали до суду на Intel та AMD: що відомо

Група з 15 громадян України, які постраждали від російських обстрілів, подала цивільний позов у Сполучених Штатах проти трьох технологічних гігантів: Intel, AMD та Texas Instruments. Позивачі звинувачують корпорації в недбалості, яка дозволила Росії використовувати американські компоненти для створення зброї масового ураження. Про це повідомляє Kyiv Independent 12 грудня.

Суть звинувачення

Позов, поданий американським адвокатом Мікалом Уоттсом, стверджує, що компанії не змогли належним чином проконтролювати кінцевих отримувачів своєї продукції. Попри санкції, унікальні мікрочіпи з маркуванням цих брендів постійно знаходять у уламках російських крилатих ракет Х-101, балістичних «Іскандер-М» та дронах Shahed.

«Ці чіпи — як кермо в автомобілі. Без них ракети та дрони не мають сенсу», — заявив адвокат Уоттс на пресконференції в Києві.

П’ять трагедій як доказ

Юридична команда задокументувала п’ять конкретних епізодів атак на цивільну інфраструктуру, де використовувалася зброя з західною електронікою:

Березень 2023: Удар «Шахеда» по гуртожитку в Ржищеві (9 загиблих).

Квітень 2023: Знищення багатоповерхівки в Умані (23 загиблих).

Червень 2023: Ракетний удар по Кривому Рогу (12 загиблих).

Липень 2024: Атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві (33 загиблих). Серед позивачів — лікарка Ольга Бабічева, яка отримала поранення під час цього удару.

Квітень 2025: Удар «Іскандером» по дитячому майданчику в Кривому Розі (20 загиблих, з них 9 дітей).

Схема обходу санкцій

У позові стверджується, що механізм потрапляння чіпів до РФ давно відомий, але ігнорується виробниками. Компоненти купуються оптом онлайн і переправляються через країни-посередники: Іран, Китай та Болгарію.

Адвокати наполягають: компанії мають технічну можливість відстежувати рух своїх товарів, але обмежуються формальними «галочками» в документах, де покупець просто зобов’язується не відправляти товар Путіну.

Позиція компаній

У коментарі Bloomberg компанія Intel заявила, що «не веде бізнес у Росії» і суворо дотримується експортного законодавства. AMD та Texas Instruments на запити журналістів поки не відповіли.

Чого вимагають українці

Це цивільний позов, тому позивачі не несуть витрат на юридичний супровід. Мета процесу — не лише фінансова компенсація за завдану шкоду, а й створення прецеденту стримування.

Якщо суд визнає провину техногігантів, це створить для них величезні фінансові та репутаційні ризики. Адвокати сподіваються, що це зробить недбалість у контролі експорту настільки дорогою, що компанії будуть змушені реально перекрити канали постачання до Росії.