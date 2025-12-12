Чому в областях різна ситуація зі світлом: Міненерго пояснило різницю у графіках відключень

Міністерство енергетики України надало роз’яснення щодо найбільш поширеного питання у суспільстві: чому в одних регіонах, наприклад, у Києві, світла менше, ніж в інших, наприклад, у Львові, і чому на заході країни графіки відключень більш «лояльні».

Міненерго наголошує, що причина полягає не у несправедливості, а у фізичних обмеженнях та наслідках російських обстрілів.

Ключові проблеми енергосистеми

Знищена генерація: Ворог цілеспрямовано знищив або пошкодив значні обсяги генерації у прифронтових та прикордонних з росією регіонах.

Уражені «енергетичні мости»: Агресор цілеспрямовано нищить системи передачі електроенергії — високовольтні лінії та автотрансформатори, які з'єднують регіони.

Енергетичний дисбаланс між регіонами

Через масовані атаки енергосистема України розділилася на зони з різним рівнем забезпечення:

Енергонадлишкові регіони: Основні потужності виробництва електроенергії, включно з атомними електростанціями та точками входу імпорту з Європи, зараз зосереджені переважно на заході України. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає.

Енергодефіцитні регіони: Схід, південь та центр країни, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними.

Електроенергія «замкнена»

Головна складність полягає у недостатній пропускній спроможності мереж.

«Щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори. Ворог цілеспрямовано б'є саме по них. Таким чином, через пошкодження „магістралей“ — електроенергія залишається „замкненою“ в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується», — йдеться у повідомленні.

Саме тому пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для транспортування настільки великих обсягів, просто не вистачає. Як наслідок, на заході обмежень може бути менше, тоді як у центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше.

Міненерго підсумовує, що різниця у тривалості відключень — це результат фізичних обмежень, які щоденно ускладнюються локальними обстрілами та аваріями через перенавантаження системи.