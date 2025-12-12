Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 19:41

Україна зайняла перше місце у світі за часткою стейблкоїнів в економіці

Україна очолила світовий рейтинг за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП. Це свідчить про те, що цифрові долари (USDT, USDC тощо) стали невід'ємною частиною української фінансової системи, фактично виконуючи функцію «другої валюти» для бізнесу та населення. Такі дані наводить аналітична компанія DL Research у своєму звіті World Crypto Rankings за 2025 рік.

Україна очолила світовий рейтинг за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Український феномен: чому ми перші

У категорії проникнення стейблкоїнів Україна обійшла такі країни, як Нігерія та Грузія, які традиційно вважаються лідерами з використання криптоактивів через слабкість національних валют.

Експерти пояснюють це високою практичною роллю криптодолара в Україні. Стейблкоїни використовуються не для спекуляцій, а для реальних потреб:

  • Транскордонні розрахунки: Бізнес використовує їх для оплати імпорту в обхід валютних обмежень.
  • Збереження коштів: Населення хеджує ризики девальвації гривні.
  • Перекази: Швидкий спосіб отримання допомоги чи заробітку з-за кордону.

Загальний рейтинг: Україна в топ-15

У загальному заліку (World Crypto Rankings 2025), який враховує 28 метрик (від регулювання до інфраструктури), Україна посіла почесне 13-те місце. Це вище, ніж позиції потужних європейських економік — Великої Британії, Австрії та Польщі.

Топ-5 криптокраїн світу у 2025 році:

Сінгапур: Лідер завдяки прозорому ліцензуванню та інтеграції крипти у фінансову систему.

  • США: Домінують завдяки інституційному капіталу та схваленню ETF.
  • Литва: Європейський хаб для фінтех-стартапів.
  • Швейцарія: Традиційна «криптодолина» з потужною правовою базою.
  • ОАЕ: Активне залучення криптобізнесу державою.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
yarg
yarg
12 грудня 2025, 21:07
#
Фейк на фейке… непонятно зачем. моральная поддержка криптунов ?
+
0
yarg
yarg
12 грудня 2025, 21:09
#
Особенно умилило «Перекази: Швидкий спосіб отримання допомоги чи заробітку з-за кордону.»

если что — банковский перевод доходит за 15 минут.
всякие революты и трансфервайзы — минут 30.
а возня с коинами — покупать ,переводить , продавать — день займет точно. и кучу комиссий и проблем.

кто и для кого это писал — я хз.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
