Україна зайняла перше місце у світі за часткою стейблкоїнів в економіці

Україна очолила світовий рейтинг за співвідношенням обсягу операцій зі стейблкоїнами до ВВП. Це свідчить про те, що цифрові долари (USDT, USDC тощо) стали невід'ємною частиною української фінансової системи, фактично виконуючи функцію «другої валюти » для бізнесу та населення. Такі дані наводить аналітична компанія DL Research у своєму звіті World Crypto Rankings за 2025 рік.

Український феномен: чому ми перші

У категорії проникнення стейблкоїнів Україна обійшла такі країни, як Нігерія та Грузія, які традиційно вважаються лідерами з використання криптоактивів через слабкість національних валют.

Експерти пояснюють це високою практичною роллю криптодолара в Україні. Стейблкоїни використовуються не для спекуляцій, а для реальних потреб:

Транскордонні розрахунки: Бізнес використовує їх для оплати імпорту в обхід валютних обмежень.

Збереження коштів: Населення хеджує ризики девальвації гривні.

Перекази: Швидкий спосіб отримання допомоги чи заробітку з-за кордону.

Загальний рейтинг: Україна в топ-15

У загальному заліку (World Crypto Rankings 2025), який враховує 28 метрик (від регулювання до інфраструктури), Україна посіла почесне 13-те місце. Це вище, ніж позиції потужних європейських економік — Великої Британії, Австрії та Польщі.

Топ-5 криптокраїн світу у 2025 році:

Сінгапур: Лідер завдяки прозорому ліцензуванню та інтеграції крипти у фінансову систему.