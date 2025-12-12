НБУ визначив, скільки коштуватиме долар та євро після вихідних

НБУ встановив нові курси валют на понеділок, 15 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подешевшав на 8 копійок, а євро відступило від рекорду.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 42,1936 грн. Це на 8 копійок менше, ніж у п'ятницю (42,2721).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 49,4678, що на 5 копійки менше, ніж у п'ятницю, коли був зафіксований рекорд (49,5154).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,7126 (у п'ятницю курс був 11,7143).

