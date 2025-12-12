Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 8:28

Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,3 мільярда євро для України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про шостий транш фінансової підтримки Україні в рамках програми Ukraine Facility. Невдовзі Київ отримає близько 2,3 млрд євро. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС схвалила виплату 2,3 мільярда євро для України
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ця значна сума була схвалена завдяки успішному виконанню Україною восьми кроків, необхідних для шостого траншу, а також завершенню одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Мета фінансування та темпи реформ

Як зазначено в рішенні Ради ЄС, це фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її публічної адміністрації.

Виплати за Ukraine Facility тісно пов'язані з Планом України, який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС.

Загалом Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних наразі в рамках програми.

«Це швидке послідовне надання коштів відображає швидкість та відданість України впровадженню реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС», — наголосили в Раді ЄС.

Звіт уряду про виконані завдання

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, рішення про виплату ухвалено за результатами третього кварталу 2025 року.

Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ у ключових сферах:

  • Управління державними фінансами.
  • Зелений перехід та охорона довкілля.
  • Оптимізація бізнес-середовища.
  • Фінансові ринки та судова система.

«Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення. Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми», — заявила Свириденко, додавши, що уряд працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.

Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року і передбачає надання Україні до 50 мільярдів євро стабільного фінансування (гранти та кредити) протягом 2024−2027 років.

З моменту запуску Україна вже отримала:

  • 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування (bridge financing).
  • 1,89 млрд євро попереднього фінансування (pre-financing).
  • П'ять попередніх траншів на загальну суму близько 16,8 млрд євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2025 року ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося через невиконання всіх обіцяних реформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Strain
Strain
12 грудня 2025, 9:26
#
Следите за руками.
ЕС выделяет КРЕДИТЫ.
Правительство деньги разворовывает и уходит в отставку/перевыборы/уезжает в Израиль.
Госдолг остается украинцам.
Все в профите кроме нас.
+
+15
ture
ture
12 грудня 2025, 11:17
#
И всё начинается сначала …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

