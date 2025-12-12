Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про шостий транш фінансової підтримки Україні в рамках програми Ukraine Facility. Невдовзі Київ отримає близько 2,3 млрд євро. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,3 мільярда євро для України
Ця значна сума була схвалена завдяки успішному виконанню Україною восьми кроків, необхідних для шостого траншу, а також завершенню одного невиконаного кроку з четвертого траншу.
Мета фінансування та темпи реформ
Як зазначено в рішенні Ради ЄС, це фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її публічної адміністрації.
Виплати за Ukraine Facility тісно пов'язані з Планом України, який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС.
Загалом Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних наразі в рамках програми.
«Це швидке послідовне надання коштів відображає швидкість та відданість України впровадженню реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС», — наголосили в Раді ЄС.
Звіт уряду про виконані завдання
Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, рішення про виплату ухвалено за результатами третього кварталу 2025 року.
Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ у ключових сферах:
- Управління державними фінансами.
- Зелений перехід та охорона довкілля.
- Оптимізація бізнес-середовища.
- Фінансові ринки та судова система.
«Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення. Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми», — заявила Свириденко, додавши, що уряд працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.
Ukraine Facility
Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року і передбачає надання Україні до 50 мільярдів євро стабільного фінансування (гранти та кредити) протягом 2024−2027 років.
З моменту запуску Україна вже отримала:
- 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування (bridge financing).
- 1,89 млрд євро попереднього фінансування (pre-financing).
- П'ять попередніх траншів на загальну суму близько 16,8 млрд євро.
