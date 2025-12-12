Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,3 мільярда євро для України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про шостий транш фінансової підтримки Україні в рамках програми Ukraine Facility. Невдовзі Київ отримає близько 2,3 млрд євро . Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Ця значна сума була схвалена завдяки успішному виконанню Україною восьми кроків, необхідних для шостого траншу, а також завершенню одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Мета фінансування та темпи реформ

Як зазначено в рішенні Ради ЄС, це фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її публічної адміністрації.

Виплати за Ukraine Facility тісно пов'язані з Планом України, який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС.

Загалом Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних наразі в рамках програми.

«Це швидке послідовне надання коштів відображає швидкість та відданість України впровадженню реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС», — наголосили в Раді ЄС.

Звіт уряду про виконані завдання

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, рішення про виплату ухвалено за результатами третього кварталу 2025 року.

Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ у ключових сферах:

Управління державними фінансами.

Зелений перехід та охорона довкілля.

Оптимізація бізнес-середовища.

Фінансові ринки та судова система.

«Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення. Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми», — заявила Свириденко, додавши, що уряд працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.

Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року і передбачає надання Україні до 50 мільярдів євро стабільного фінансування (гранти та кредити) протягом 2024−2027 років.

З моменту запуску Україна вже отримала:

6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування (bridge financing).

1,89 млрд євро попереднього фінансування (pre-financing).

П'ять попередніх траншів на загальну суму близько 16,8 млрд євро.

«Мінфін» писав, що у серпні 2025 року ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося через невиконання всіх обіцяних реформ.