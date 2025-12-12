За три квартали 2025 року податкова перевірила понад 6 тис. ФОПів: Топ-3 області з найбільшою кількістю перевірок

Податкова служба провела 6 041 документальну перевірку фізичних осіб-підприємців (ФОП) за дев'ять місяців 2025 року. Цей показник на 12% вищий, ніж торік, але залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що незважаючи на помірне зростання кількості перевірок порівняно з 2024 роком, їхня кількість у 3,8 раза менша, ніж була за аналогічний період у 2021 році.

Географія перевірок: Топ-3 області

Найчастіше податкові органи перевіряли бізнес у таких регіонах:

Львівщина: 805 перевірок.

м. Київ: 715 перевірок.

Харківщина: 559 перевірок.

До п'ятірки лідерів за кількістю перевірок також увійшли Дніпропетровська (518) та Хмельницька (433) області.

Рекордне зростання донарахувань, але низький рівень узгодження

Загальна сума донарахованих зобов'язань та штрафних санкцій ФОПам зросла, проте більша їхня частина залишається спірною.

Загальна сума донарахувань: 5,98 млрд грн за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році.

Узгоджені суми: Незважаючи на високі нарахування, наразі узгоджено лише близько 22% від загальної суми (1,32 млрд грн). Для порівняння, минулого року цей показник становив майже половину донарахувань.

Штрафи: Із загальної суми нарахованих штрафів у 2,59 млрд грн узгоджено лише 15% (396,8 млн грн).

Варто зазначити, що узгоджена сума — це те, що підприємець реально має сплатити лише після проходження всіх процедур оскарження та рішень суду або Податкової.

Де нараховували найбільше

За сумами донарахованих зобов’язань лідером стала Черкащина (1,87 млрд грн), де 72% цієї суми припало на штрафи. Однак, на Черкащині узгодили лише мізерну частину — 1,7% (31,3 млн грн). Схожа ситуація і на Дніпропетровщині: із 1,5 млрд грн донарахувань узгодили лише 3% (46,2 млн грн).

Рекордсменами ж із рівня узгодження виявилися податківці на Івано-Франківщині: там погодили 94% нарахованих сум (19,85 млн грн із 21,16 млн грн).