Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
12 грудня 2025, 14:12

За три квартали 2025 року податкова перевірила понад 6 тис. ФОПів: Топ-3 області з найбільшою кількістю перевірок

Податкова служба провела 6 041 документальну перевірку фізичних осіб-підприємців (ФОП) за дев'ять місяців 2025 року. Цей показник на 12% вищий, ніж торік, але залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Про це свідчать дані Опендатабот.

За три квартали 2025 року податкова перевірила понад 6 тис. ФОПів: Топ-3 області з найбільшою кількістю перевірок
Фото: tax.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що незважаючи на помірне зростання кількості перевірок порівняно з 2024 роком, їхня кількість у 3,8 раза менша, ніж була за аналогічний період у 2021 році.

Географія перевірок: Топ-3 області

Найчастіше податкові органи перевіряли бізнес у таких регіонах:

  • Львівщина: 805 перевірок.
  • м. Київ: 715 перевірок.
  • Харківщина: 559 перевірок.

До п'ятірки лідерів за кількістю перевірок також увійшли Дніпропетровська (518) та Хмельницька (433) області.

Рекордне зростання донарахувань, але низький рівень узгодження

Загальна сума донарахованих зобов'язань та штрафних санкцій ФОПам зросла, проте більша їхня частина залишається спірною.

  • Загальна сума донарахувань: 5,98 млрд грн за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році.
  • Узгоджені суми: Незважаючи на високі нарахування, наразі узгоджено лише близько 22% від загальної суми (1,32 млрд грн). Для порівняння, минулого року цей показник становив майже половину донарахувань.
  • Штрафи: Із загальної суми нарахованих штрафів у 2,59 млрд грн узгоджено лише 15% (396,8 млн грн).

Варто зазначити, що узгоджена сума — це те, що підприємець реально має сплатити лише після проходження всіх процедур оскарження та рішень суду або Податкової.

Де нараховували найбільше

За сумами донарахованих зобов’язань лідером стала Черкащина (1,87 млрд грн), де 72% цієї суми припало на штрафи. Однак, на Черкащині узгодили лише мізерну частину — 1,7% (31,3 млн грн). Схожа ситуація і на Дніпропетровщині: із 1,5 млрд грн донарахувань узгодили лише 3% (46,2 млн грн).

Рекордсменами ж із рівня узгодження виявилися податківці на Івано-Франківщині: там погодили 94% нарахованих сум (19,85 млн грн із 21,16 млн грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
