JPMorgan організував випуск облігацій на блокчейні

Найбільший банк США JPMorgan Chase здійснив знаковий крок у зближенні традиційних фінансів та криптовалют. Банк організував випуск, розподіл та розрахунки за короткостроковими облігаціями компанії Galaxy Digital безпосередньо на публічному блокчейні Solana. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди на $50 мільйонів

У рамках цієї транзакції були випущені комерційні папери (короткострокові боргові зобов'язання) на суму $50 млн.

Емітент: Galaxy Digital Holdings LP.

Покупці: Криптобіржа Coinbase та інвестиційний гігант Franklin Templeton.

Валюта розрахунків: Стейблкоїн USDC від компанії Circle. Погашення облігацій також відбуватиметься у цій цифровій валюті.

Чому обрали Solana

Для JPMorgan це експеримент із розширення технологічних горизонтів. Раніше банк частіше працював із мережею Ethereum, але цього разу обрав Solana, щоб оцінити її можливості. Вибір публічного блокчейну (відкритої мережі, де будь-хто може переглядати дані) замість закритих банківських систем є сміливим кроком для консервативної фінансової установи.

Переваги токенізації

Перенесення традиційних активів (акцій, облігацій) на блокчейн, або токенізація, дозволяє зробити фінансові ринки ефективнішими.