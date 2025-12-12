Гетманцев звернувся до Генпрокуратури, аби вона розібралася з керівництвом одеського ринку «7-й кілометр»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював звернення до правоохоронних органів щодо неправомірних дій адміністрації одеського ринку «7-й кілометр» та можливих схем ухилення від сплати податків. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Звернення було ініційоване після звернень профспілки «Підприємці „7-го кілометру“» та місцевих підприємців.

Незаконний демонтаж торгових місць

Гетманцев повідомив, що адміністрація ринку та пов’язані з нею особи здійснюють незаконне вилучення торгових місць у підприємців.

«Адміністрація ринку та пов’язані з нею особи в нічний час, без будь-яких попереджень чи правових підстав, вилучають торгові місця у підприємців, переміщують їх у невідомі локації або знищують забудови», — зазначив він.

Народний депутат наголошує, що підприємці мають чинні договори, які не дають права на демонтаж без вагомої причини. Такі заходи можуть здійснюватися виключно за рішенням суду, які наразі відсутні.

Фактично, за словами Гетманцева, адміністрація нехтує законодавством та діє виключно з позиції сили, знищуючи малий бізнес Одещини.

Схема ухилення від сплати податків

Крім того, Гетманцев звернув увагу на існування схеми ухилення від сплати податків, яку використовує адміністрація ринку (ТОВ «Промтоварний ринок»).

Виявлена схема передбачає:

Послуги за користування: Кошти за користування торговими місцями надходять на рахунки різних фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Плата за «право оренди»: Кошти за «отримання права на оренду місця» (того, що ще вчора було їх) сплачуються готівкою адміністрації ринку в розмірі $40−50 тисяч за 15 кв. м, без застосування РРО/ПРРО та сплати податків.

Вимоги до правоохоронців

Гетманцев звернувся до:

Офісу Генеральної прокуратури: З вимогою негайно відреагувати на самоуправство адміністрації ринку та порушення прав підприємців щодо незаконного демонтажу.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державної податкової служби (ДПС): З проханням забезпечити повноту сплати податків адміністрацією ринку та припинити незаконну діяльність з використанням схеми «подрібнення на ФОП».

Він також закликав адміністрацію ринку припинити будь-які незаконні дії та вирішити питання з підприємцями виключно у законний спосіб, та пообіцяв тримати ситуацію на контролі.