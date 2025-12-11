Українцям обіцяють зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

13−14 грудня, ймовірно, відключень електроенергії стане менше. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 11 грудня після засідання енергетичного штабу.

Зменшення відключень

Усі міністерства та ОВА мають забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

«Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними», — написала Свириденко.

Під час засідання премʼєрка заслухала доповіді про стан енергосистеми та обговорила забезпечення необхідних резервів палива й обладнання, нарощення генерації, захисту енергооб'єктів та забезпечення споживачів світлом.

«Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі», — повідомила Свириденко.

Уряд переглядає список критичної інфраструктури та хоче оптимізувати споживання електроенергії на місцях.

Нагадаємо

Станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Світло відсутнє по 16 годин.