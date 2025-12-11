Корекція на крипторинку у листопаді: Рекордні відпливи з BTC-ETF та тиск на цифрові казначейства

У листопаді 2025 року сукупна капіталізація крипторинку знизилася на 15,43%, продовживши падіння, що розпочалося в жовтні. Про це йдеться у щомісячному огляді ринку криптовалют за листопад 2025 року від Binance Research, аналітичного підрозділу криптовалютної біржі Binance.

Інвестори одночасно переварювали одразу кілька факторів: невизначеність навколо грудневого засідання ФРС, очікування підвищення ставки банком Японії та різку корекцію в «перегрітому» сегменті AI-акцій.

На цьому тлі біткоїн і провідні альткоїни пішли в корекцію, а сектор компаній із великими криптохолдингами на балансі опинився під посиленим тиском регуляторів та індексних провайдерів.

Загальний ринок і макросередовище

У листопаді загальна капіталізація криптовалют знизилася на 15,43% порівняно з жовтнем. Це ще один «червоний» місяць після вже слабкого жовтня і сигнал того, що ринок перейшов у фазу глибшої корекції після сильного ралі першої половини року.

Частка біткоїна в загальній капіталізації ринку зменшилася до 58,7%, частка Ethereum — до 11,6%. Тобто падіння торкнулося не лише спекулятивних альткоїнів: тиск відчували й найбільші, найліквідніші активи.

Макроконтекст був суперечливим. З одного боку, ринок очікує від ФРС розвороту до зниження ставки, але строки та траєкторія циклу залишаються неочевидними. З іншого — Банк Японії, навпаки, готується підвищити ставку на 25 б.п., що підсилює ризик розпакування керрі-трейдів в єні та додаткового тиску на ризикові активи.

При цьому жовтневий сигнал ФРС про швидке завершення програми кількісного ужорсточення формалізується: QT фактично закінчується 1 грудня. Починаючи з січня, регулятор з високою ймовірністю перейде до фази «зростання балансу», викуповуючи по 20−25 млрд доларів короткострокових казначейських паперів на місяць.

По суті це «QE-Lite» — технічна операція, але з тим самим ефектом поступового повернення ліквідності в систему. Для біткоїна, який дедалі частіше розглядається як «ультрабета» на глобальну доларову ліквідність, це формує фундамент під наступний цикл зростання в середньостроковій перспективі.

Окрема лінія — ротація в сегменті AI-акцій. Ринок зміщується від перегрітого «червоного табору» Nvidia-OpenAI (GPU-історія) до більш збалансованої екосистеми Google TPU («зелений табір»). Скепсис щодо окупності капіталомістких AI-проєктів спровокував корекцію по всій «історії AI», а разом із нею і по криптоактивах, які як і раніше сприймаються як високоризиковий сегмент.

Bitcoin, Ethereum і ETF: рекордні відпливи й нервовий ринок

У листопаді біткоїн падав до району 80 000 доларів і закрив місяць поблизу 87 000 доларів, що відповідає зниженню приблизно на 16,7%. Важливіше не саме рух ціни, а поведінка ETF-інвесторів.

Спотові BTC-ETF зафіксували найбільші місячні відпливи з моменту запуску — близько 3,5 млрд доларів. Кілька тижнів поспіль чисті відпливи трималися на рівні близько чи вище 1 млрд доларів, а в окремі дні спостерігалися одні з найбільших денних відпливів від початку року. Водночас торгова активність побила рекорди: 21 листопада сумарний оборот BTC-ETF сягнув приблизно 11 млрд доларів.

Така динаміка показує, що для інвесторів в ETF біткоїн зараз — повноцінний ризиковий актив: потоки чутливо реагують на зміну очікувань щодо ставок і загального апетиту до ризику, а самі ETF-потоки починають дедалі сильніше впливати на ціну BTC і загальну динаміку ринку.

На цьому тлі цікаво виглядають нові ETF на альткоїни. Фонди на базі SOL, XRP і LTC з моменту лістингу показали чисті припливи, навіть коли біткоїн-ETF стикалися зі стійкими відпливами. Це свідчення того, що інституційні інвестори починають обережно диверсифікувати експозицію за межі BTC, обираючи найліквідніші альткоїни.

Ethereum у листопаді виглядав слабшим за біткоїн: ціна ETH знизилася на 21,3%. Цей рух збігся із загальною корекцією, але на нього наклався й фактор очікування великого оновлення мережі Fusaka, запланованого на грудень. Апдейт має запровадити PeerDAS і Verkle Trees, поліпшуючи масштабованість і ефективність роботи L2-рішень. Частина учасників віддала перевагу фіксації прибутку до впровадження змін, що посилило тиск на ціну в короткостроковій перспективі.

Топ-10 криптоактивів: від помірної просадки до 30-відсоткових падінь

Серед найбільших криптовалют місяць завершився в «червоній зоні» практично для всіх:

BCH і TRX втратили 0,7% і 4,2% відповідно — це найменш болюча корекція у вибірці, що підкреслює їхню відносну стійкість в умовах загального зниження.

XRP і DOGE впали на 11,5% і 19,3%. При цьому листопад став важливою віхою для XRP: спотові ETF від Franklin і Grayscale в перший день торгів сумарно залучили близько 60 млн доларів чистих припливів, продемонструвавши помітний інституційний інтерес. DOGE-ETF від Grayscale стартував набагато скромніше, що відображає більш вибіркове ставлення інвесторів до «мем-монет».

BTC завершив місяць із падінням на 16,7%, наблизившись до середньозваженої ціни входу по ETF. Це посилило нервозність утримувачів і прискорило фіксацію прибутку.

BNB скоригувався на 18,4%, загалом повторюючи динаміку широкого ринку без виражених idiosyncratic-факторів.

ETH, як уже зазначалося, знизився на 21,3% на тлі ринкової корекції та очікувань оновлення Fusaka.

SOL просів на 25,5% — попри те, що спотові ETF на Solana продовжували фіксувати чисті припливи. Це підкреслює розходження між короткостроковою ціновою динамікою та стійким інституційним попитом.

Токен HYPE втратив 26,7% на тлі очікувань лінійного розблокування токенів, виділених core-команді, що посилило побоювання щодо тиску з боку емісії.

Найгіршим серед великих активів стала ADA, що знизилася на 31% після інциденту з розділенням ланцюга, спричиненого транзакцією, яка експлуатувала баг у мережі.

У сумі картина типова для пізньої фази ралі: спочатку під тиском опиняються найризикованіші історії, потім корекція поширюється на весь спектр ліквідних активів, включно з лідерами ринку.

DeFi: падіння TVL і дискусія навколо токеноміки

Сектор децентралізованих фінансів у листопаді також опинився під серйозним тиском. Загальний TVL (Total Value Locked) скоротився на 20,8% порівняно з жовтнем. Причини — часткові де-пеги низки стейблкоїнів, злам протоколу Balancer і загальний перехід учасників у режим «risk-off», що змусило постачальників ліквідності скорочувати позиції.

Із п’яти найбільших екосистем за TVL частку ринку змогли наростити лише BNB Chain і Arbitrum, тоді як решта показали невелике скорочення. Це відображає перерозподіл ліквідності на користь мереж із більш розвиненою інфраструктурою та стійкими користувацькими потоками.

Окремої уваги заслуговує запропонований Uniswap механізм «fee switch». Ідея полягає в тому, щоб перерозподілити частину комісій протоколу від провайдерів ліквідності на користь утримувачів токена UNI та конвертувати ці комісії в механізм спалювання. Теоретично це робить UNI більш «дефіцитним» і потенційно підвищує його цінність, але водночас погіршує економіку LP за рахунок зниження їхніх доходів. Підсумковий баланс інтересів стейкхолдерів стане важливим прецедентом для всієї DeFi-токеноміки.

Стейблкоїни: перша просадка ринку з 2022 року

На тлі зростання волатильності та виходу частини інвесторів у повний кеш ринок стейблкоїнів уперше з 2022 року показав невелике зниження: сукупна капіталізація скоротилася приблизно на 0,37%.

З одного боку, підвищені дохідності в традиційних інструментах (передусім казначейські облігації США) роблять дохід за стейблкоїнами менш привабливим. З іншого — листопадова корекція на крипторинку підштовхнула частину учасників узагалі вийти з цифрових активів, а не просто перечекати в стабільних монетах. Додатковим фактором стали примусові ліквідації плечових позицій на різних майданчиках, що призвело до додаткових погашень стейблкоїнів.

На рівні окремих активів тренд останніх місяців зберігся: капіталізація USDT демонструвала помірне зростання, тоді як частка USDC скорочувалася, що розширило розрив між двома найбільшими емітентами та зміцнило статус USDT як базового розрахункового шару криптоекономіки.

NFT: різке охолодження після періоду спекулятивної активності

Ринок NFT скоригувався сильніше за базовий крипторинок. У листопаді загальний обсяг продажу невзаємозамінних токенів упав на 48,2%.

Ethereum-NFT зберегли домінування за часткою ринку, але їхній сукупний обсяг продажу скоротився приблизно на 70%. NFT на BNB Chain, Bitcoin і в мережі Base також показали значне зниження оборотів — на 74%, 43% і 67% відповідно.

Цікава перестановка відбулася й у рейтингу колекцій: DMarket на базі Mythos посів перше місце за обсягом, обігнавши таких традиційних фаворитів, як Pudgy Penguins і CryptoPunks. Колекція DX Terminal у мережі Base опустилася з першої позиції на сьому, показавши падіння обсягу продажу на 77%. Усе це вказує на те, що в умовах підвищеної волатильності інвестори насамперед виходять із найспекулятивніших і найменш фундаментально обґрунтованих активів.

Цифрові казначейства під тиском індексів і регуляторів

Окремим фронтом удар припав на Digital Asset Treasuries — компанії, які тримають значну частку активів у криптовалютах. Найбільші гравці — Strategy і Bitmine — у листопаді втратили у вартості акцій 36% і 38% відповідно. Ринок закладає в котирування не лише ціновий ризик самих криптоактивів, а й зростаючу регуляторну та індексну невизначеність.

Ключовий фактор найближчих місяців — очікуване до 15 січня 2026 року рішення MSCI. Індексний провайдер розглядає можливість виключення з індексів компаній, у яких 50% і більше активів припадає на цифрові активи або бізнес-модель яких фактично зводиться до їх накопичення. Паралельно японська біржова група JPX посилює вимоги до компаній із подібною структурою балансу.

Результат уже видно: багато DAT-компаній, що раніше торгувалися з премією до справедливої вартості чистих активів (mNAV), тепер торгуються з дисконтом, а залучення нового капіталу стає дедалі менш вигідним для чинних акціонерів.

Сектор стоїть на роздоріжжі. Один сценарій — тривала криза та примусова ліквідація найагресивніших за позиковим плечем гравців. Альтернатива — формування нової хвилі «Treasury 2.0»: структур, які не просто тримають криптоактиви на балансі, а й заробляють на них дохід через стейкінг, DeFi-інструменти та інтеграцію блокчейна в реальні бізнес-процеси.

Погляд уперед: короткостроковий відскок на тлі довгострокового розвороту ліквідності

Грудень традиційно відрізняється нижчою ліквідністю через святковий сезон, що підсилює вплив великих ордерів і новинного фону. Після агресивної фіксації прибутку в листопаді та значного зниження цін можливий короткостроковий «відскок», коли довгострокові інвестори використовують просадку для нарощування позицій.

Втім, макроризики нікуди не зникають. Рішення ФРС і Банку Японії, можливі зміни в індексах MSCI та подальше посилення вимог до «криптоказначейств» підтримуватимуть волатильність на підвищеному рівні.

У довшому горизонті ключовим драйвером залишається розворот ФРС від QT до м’якої форми QE. Перехід до «балансу, що знову зростає» в поєднанні з розвитком лінійки крипто-ETF (включно з продуктами на базі альткоїнів) створює фундамент для наступного етапу інституційного попиту на цифрові активи. Для DeFi та NFT найближчі місяці, ймовірно, стануть періодом очищення й консолідації, а для компаній-утримувачів криптоактивів — тестом на стійкість їхніх бізнес-моделей.