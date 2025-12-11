Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 16:53

68% українців не планують вихідних на зимові свята, а 15% — повноцінну відпустку

Rakuten Viber дізнався, чи планують українці вихідні на зимові свята та чи даруватимуть подарунки цьогоріч. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 28 тисяч користувачів.

Rakuten Viber дізнався, чи планують українці вихідні на зимові свята та чи даруватимуть подарунки цьогоріч.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати опитування показали, що 68% українців не планують вихідних на зимові свята: з них 40% хотіли б відпочити, але не матимуть такої можливості. Натомість 15% опитаних планують повноцінну відпустку.

На питання «Чи плануєте вихідні на зимові свята?» відповіді розподілилися таким чином:

  • Хотів/-ла б, але не матиму такої можливості — 40%;
  • Ні, не планую, і не хотів/-ла б — 28%;
  • Так, візьму кілька вихідних — 17%;
  • Так, планую повноцінну відпустку — 15%.

Команда Rakuten Viber також дізналась, чи даруватимуть українці подарунки цьогоріч. Аналогічне опитування проводилось наприкінці 2024 року.

75% опитаних даруватимуть подарунки: це на 6 відсоткових пунктів менше, ніж у грудні 2024 року. Серед них — 41% даруватимуть як завжди, 20% — купуватимуть подарунки тільки дітям, і 14% — даруватимуть щось символічне.

Відповіді на питання «Чи плануєте дарувати подарунки на зимові свята цьогоріч?» розподілилися наступним чином:

  • Звісно! Даруватиму як завжди, у житті має бути свято — 41% (45% у 2024 році);
  • Цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей — 20% (21% у 2024 році);
  • Даруватиму щось менше, але символічне та приємне — 14% (15% у 2024 році);
  • Не даруватиму. Усі заощаджені кошти задоначу фондам або на ЗСУ, щоб наближати перемогу — 14% (8% у 2024 році);
  • Цьогоріч не дарую подарунки. Буду це робити вже після перемоги — 11% (стільки ж у 2024 році).

Методика дослідження

Анонімне онлайн-опитування, n>27 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
