У минулому місяці український автопарк поповнили понад 11 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
11 грудня 2025, 18:02
Українці в листопаді купили втричі більше електрокарів: Топ-5 нових авто місяця
Яким авто віддають перевагу
Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто — 10766 од., з яких 3172 од. були новими (+374%), а 7594 авто — уживаними (+159%).
Серед 239 комерційних електромобілів новими були 17 авто (у листопаді 2024 року з 145 од. новими були 18 авто).
Топ-5 нових електромобілів місяця
- BYD Leopard 3 — 385 од.;
- VW ID.UNYX — 298 од.;
- BYD Song Plus EV — 282 од.;
- ZEEKR 7X — 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 219 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом
- TESLA Model Y — 931 од.;
- TESLA Model 3 — 862 од.;
- NISSAN Leaf — 647 од.;
- KIA Niro EV — 422 од.;
- HYUNDAI Kona Electric — 347 од.
Джерело: Мінфін
