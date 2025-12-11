Українці в листопаді купили втричі більше електрокарів: Топ-5 нових авто місяця

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 11 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Яким авто віддають перевагу

Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто — 10766 од., з яких 3172 од. були новими (+374%), а 7594 авто — уживаними (+159%).

Серед 239 комерційних електромобілів новими були 17 авто (у листопаді 2024 року з 145 од. новими були 18 авто).

Топ-5 нових електромобілів місяця

BYD Leopard 3 — 385 од.;

VW ID.UNYX — 298 од.;

BYD Song Plus EV — 282 од.;

ZEEKR 7X — 221 од.;

BYD Sea Lion 06 — 219 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом