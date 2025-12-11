Ринок нерухомості у листопаді: Що відбувалось з цінами, попитом та пропозицією

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM .RIA проаналізував ситуацію на ринку нерухомості в Україні за листопад 2025 року. У звіті відображено динаміку цін, попиту та пропозицій на первинному та вторинному ринках. Дані порівняно з жовтнем цього року та листопадом 2024-го.

Первинний ринок

Пропозиція

У листопаді частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у попередні періоди — 83%. Протягом місяця в експлуатацію здали 9 нових будинків на 18 секцій загалом: 10 секцій — у Львівській, 7 — у Київській (4 з яких у самій столиці), 1 — у Дніпропетровській області.

Ціни

Ситуація з ціною на квадратні метри у новобудовах відрізняється в залежності від регіону. Найбільше зростання вартості зафіксовано у Києві (+7,5%) та Львівській (+4,9%) областях.

Столиця залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у листопаді становила $1 427/м². Найнижчі ціни — у окремих прифронтових регіонах, таких як Сумська, Запорізька, Миколаївська, а також Чернігівська області.

Попит

Попит на новобудови серед українців у листопаді зростав у більшості регіонів країни. Найістотніше — у Івано-Франківській (+23%), Волинській (+20%) та Львівській (+20%) областях. Падіння попиту зафіксовано у деяких східних та південних регіонах: найбільше — у Миколаївській (-20%) та Одеській (-15%).

Вторинний ринок

Пропозиція

У листопаді в більшості регіонів кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості продовжила зменшуватись. Найбільше пропозиція впала впродовж місяця у Кіровоградській (-11%), Закарпатська (-9%), Івано-Франківська (-8%) областях. В окремих областях спостерігалося невелике зростання пропозиції на 1−2%, а от у Києві у листопаді зафіксовано найбільшу динаміку — +6% пропозицій.

Ціни

За даними маркетплейсу DIM.RIA вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання спостерігались у Херсонській (+10%), Кіровоградській (+8%) та Волинській (+6%) областях. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16,5 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у листопаді становить $95,5 тис.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $200 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у листопаді становила $50 тис.