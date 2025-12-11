Продаж нерухомості фізособою: Чи потрібно повідомляти Податкову

Обов’язок інформувати контролюючі органи покладений не на громадян, а на органи державної реєстрації прав на нерухоме майно. Держреєстратори мають подавати таку інформацію безоплатно та в електронному вигляді у визначеному Кабміном порядку, йдеться у повідомленні Головного управління ДПС в Одеській області.

Згідно з п.п. 266.7.4 ст. 266 ПКУ, реєстраційні органи протягом 15 днів після закінчення кожного кварталу передають до податкової відомості, необхідні для розрахунку податку на нерухоме майно.

Оновлення даних

Окремо центральний орган виконавчої влади, який займається питаннями міграції, щоденно інформує податкову про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та про недійсні паспорти. Ці дані надходять не пізніше наступного робочого дня після внесення відповідних змін до Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо інформація в податковій не оновилася

ДПС уточнює, що якщо громадянин подає документи на майно, яке ще не відображене в інформаційних базах, податок на нерухомість тимчасово розраховується на підставі цих документів. Остаточний перерахунок здійснюється після отримання офіційних даних від держреєстраторів.

Порядок передачі таких відомостей регламентується постановою Кабміну № 476 від 31 травня 2012 року.

Коли варто звернутися до податкової особисто

Якщо виникають розбіжності між даними податкової та документами платника, громадянин може подати письмову заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою для звірки інформації. Це стосується як житлових, так і нежитлових об'єктів, а також часток у праві власності.