Долар взяв курс на зниження після рішення ФРС

Долар США знизився в четвер після того, як Федеральна резервна система знизила відсоткові ставки за підсумками свого останнього засідання цього року і сигналізувала про можливість подальшого пом'якшення політики наступного року. Про це пише Investing.

До 12:00 індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести інших валют, торгувався на 0,1% нижче на рівні 98,682, раніше впавши до найнижчого рівня з кінця жовтня.

Долар знижується після засідання ФРС

Центральний банк США знизив ставки на 25 базисних пунктів за підсумками дводенного засідання в середу, як і очікувалося, що стало третім зниженням у цьому циклі, але коментарі голови Пауелла на прес-конференції після засідання були більш збалансованими та менш жорсткими, ніж багато хто припускав.

Представники ФРС також прогнозують ще одне зниження ставки наступного року, хоча члени центрального банку демонструють розбіжності щодо грудневого рішення.

«Поточні члени ФРС припускають, що їхній центральний прогноз на 2026 рік включає лише одне подальше зниження, але з урахуванням майбутніх змін та охолодження ринку праці ризики зміщені у бік значного зниження», — зазначили аналітики ING, включаючи Джеймса Найтлі та Падрейка Гарві, у своїй записці.

Заміна Пауелла

Відкладений листопадовий звіт з ринку праці очікується наступного тижня, а увага зараз зосереджена на виборі президентом Дональдом Трампом кандидата на заміну Пауелл після закінчення його терміну на чолі ФРС у травні.

Головним претендентом, як повідомляється, є економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, який закликав до швидшого зниження ставок, але чи зможе він переконати достатню кількість політиків прийняти його і думку Трампа, ще належить з'ясувати.