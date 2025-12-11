Santa Claus Rally: дива не буде, потрібна стратегія

Наприкінці кожного року ринки знову повертаються до питання, чи зберігся феномен Santa Claus Rally і чи здатен він приносити вигоду в епоху нестабільної монетарної політики, геополітичних ризиків та зміни циклів стимулювання. Те, що ще нещодавно сприймалося як майже звична сезонність, сьогодні обговорюють значно обережніше, і аналітики запитують себе, чи витримає грудневий оптимізм тиск нової реальності.

Історичний опис феномена датується 1972 роком і пов’язаний з ім'ям відомого трейдера й аналітика Йейла Гірша, який помітив, що в останні дні грудня фондові індекси часто зростають. За його спостереженнями, зазвичай Santa Claus Rally стартує в останній понеділок місяця й триває сім торговельних днів. Вирішальним стає перший день, за яким можна спрогнозувати, як розвиватиметься ралі і наскільки потужним воно буде.

Він пояснював це не магією, а психологією великого капіталу: керуючі фондами купували акції ринкових лідерів, аби показати клієнтам гарні звіти й отримати бонуси. Це було особливо помітно на тонкому передсвятковому ринку, де навіть невеликі покупки могли підняти ціни. Приватний капітал також підштовхував котирування — роздрібні інвестори спрямовували святкові виплати в акції, посилюючи рух. Відтоді феномен став частиною ринкового фольклору, і грудень довгий час сприймався як місяць надій.

Однак наприкінці 2025 року, як зазначають експерти XFINE, середовище змінилося. Епоху дешевих грошей змінило тривале підвищення ставок, а політика центральних банків перестала бути передбачуваною. ФРС готується знижувати ставку ближче до Q1 2026, але побоюється зростання попиту, ЄЦБ утримує паузу, а в Азії чекають розв’язки глобального циклу. За таких умов сезонність втрачає роль «рятівного механізму» і перетворюється на період позиційної гри. Керуючі орієнтуються вже не на «вітрину» звітності, а на фіксацію прибутку перед можливими поворотами монетарної політики. Політичний фактор також посилює невизначеність: після перемоги Дональда Трампа ринок оцінює можливі ризики для бюджетних рішень, торговельних відносин і риторики ФРС. Тому навіть за очікуваного ралі інвестори сумніваються, що воно переросте в стійку тенденцію.

Класична логіка Santa-ралі передбачала, що тонкий ринок підсилює рух. Це актуально й нині, але реакція змінилася. Макродані та політичні коментарі спричиняють різкі сплески та подальші корекції. У XFINE вважають, що за таких умов трейдерам потрібна інша дисципліна: замість пасивного очікування сезонного зростання доводиться розрізняти, де рух має короткостроковий характер, а де формуються точки розвороту. Ритейл став обережнішим, віддаючи перевагу збереженню ліквідності, а інституційні гравці зміщують пріоритети в бік дивідендних стратегій, золота, криптовалют та штучного інтелекту.

На валютному ринку грудневі ралі й раніше проявлялися слабше. Низька ліквідність розширює спреди, підвищує ризики угод, банки скорочують активність, алгоритми працюють на знижених обсягах. Багато FX-гравців воліють фіксувати прибуток і повернутися до нормальної торгівлі вже після новорічних свят. У криптовалютах картина виглядає схожою, але з іншої причини. Після помітного падіння котирувань Bitcoin і Ethereum та зниження інтересу до крипто-ETF рух капіталу став більш млявим, а інституційний попит — фрагментарним.

У підсумку, на думку аналітиків XFINE, груднева активність перестала бути емоційною і стала частиною іншої стратегічної логіки — коливання ринку в нинішніх умовах перетворюються не на сходинку до січневого тренду, а на елемент стратегій зі зниження ризиків і перерозподілу капіталу.

Попри трансформації, ідея Santa Claus Rally не зникла. Санта-ефект існує, але його сила розподіляється між багатьма активами. Ралі перестало бути календарною магією й перетворилося на поведінкову метрику. Ринок усе ще реагує на бажання завершити рік у плюсі й налаштуватися на позитив, але в умовах нової політики трейдерам потрібно більше аналітики, ніж романтики.

Санта-ралі кінця 2025 року вже не історія про те, що ринок повинен зростати лише тому, що настав грудень. Це гра інтересів, де тонка ліквідність стикається з очікуваннями, а макро- та політичні розклади задають ритм. У XFINE впевнені, що заробити можна як і раніше, але лише тим, хто розуміє контекст і вміє керувати ризиком. І важливо визнати, що подарунків на ринку не буває, навіть якщо календар обіцяє диво. По суті Santa-ефект живий, але, як зазначають у XFINE, тепер він працює лише для тих, хто вміє правильно «розпаковувати подарунки» і бачить у сезонності не легенду, а інструмент аналізу.

Аналітичний відділ XFINE