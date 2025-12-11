Santa Claus Rally: дива не буде, потрібна стратегія

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2025, 12:50

Santa Claus Rally: дива не буде, потрібна стратегія

Наприкінці кожного року ринки знову повертаються до питання, чи зберігся феномен Santa Claus Rally і чи здатен він приносити вигоду в епоху нестабільної монетарної політики, геополітичних ризиків та зміни циклів стимулювання. Те, що ще нещодавно сприймалося як майже звична сезонність, сьогодні обговорюють значно обережніше, і аналітики запитують себе, чи витримає грудневий оптимізм тиск нової реальності.

Наприкінці кожного року ринки знову повертаються до питання, чи зберігся феномен Santa Claus Rally і чи здатен він приносити вигоду в епоху нестабільної монетарної політики, геополітичних ризиків та зміни циклів стимулювання.

Історичний опис феномена датується 1972 роком і пов’язаний з ім'ям відомого трейдера й аналітика Йейла Гірша, який помітив, що в останні дні грудня фондові індекси часто зростають. За його спостереженнями, зазвичай Santa Claus Rally стартує в останній понеділок місяця й триває сім торговельних днів. Вирішальним стає перший день, за яким можна спрогнозувати, як розвиватиметься ралі і наскільки потужним воно буде.

Він пояснював це не магією, а психологією великого капіталу: керуючі фондами купували акції ринкових лідерів, аби показати клієнтам гарні звіти й отримати бонуси. Це було особливо помітно на тонкому передсвятковому ринку, де навіть невеликі покупки могли підняти ціни. Приватний капітал також підштовхував котирування — роздрібні інвестори спрямовували святкові виплати в акції, посилюючи рух. Відтоді феномен став частиною ринкового фольклору, і грудень довгий час сприймався як місяць надій.

Однак наприкінці 2025 року, як зазначають експерти XFINE, середовище змінилося. Епоху дешевих грошей змінило тривале підвищення ставок, а політика центральних банків перестала бути передбачуваною. ФРС готується знижувати ставку ближче до Q1 2026, але побоюється зростання попиту, ЄЦБ утримує паузу, а в Азії чекають розв’язки глобального циклу. За таких умов сезонність втрачає роль «рятівного механізму» і перетворюється на період позиційної гри. Керуючі орієнтуються вже не на «вітрину» звітності, а на фіксацію прибутку перед можливими поворотами монетарної політики. Політичний фактор також посилює невизначеність: після перемоги Дональда Трампа ринок оцінює можливі ризики для бюджетних рішень, торговельних відносин і риторики ФРС. Тому навіть за очікуваного ралі інвестори сумніваються, що воно переросте в стійку тенденцію.

Класична логіка Santa-ралі передбачала, що тонкий ринок підсилює рух. Це актуально й нині, але реакція змінилася. Макродані та політичні коментарі спричиняють різкі сплески та подальші корекції. У XFINE вважають, що за таких умов трейдерам потрібна інша дисципліна: замість пасивного очікування сезонного зростання доводиться розрізняти, де рух має короткостроковий характер, а де формуються точки розвороту. Ритейл став обережнішим, віддаючи перевагу збереженню ліквідності, а інституційні гравці зміщують пріоритети в бік дивідендних стратегій, золота, криптовалют та штучного інтелекту.

На валютному ринку грудневі ралі й раніше проявлялися слабше. Низька ліквідність розширює спреди, підвищує ризики угод, банки скорочують активність, алгоритми працюють на знижених обсягах. Багато FX-гравців воліють фіксувати прибуток і повернутися до нормальної торгівлі вже після новорічних свят. У криптовалютах картина виглядає схожою, але з іншої причини. Після помітного падіння котирувань Bitcoin і Ethereum та зниження інтересу до крипто-ETF рух капіталу став більш млявим, а інституційний попит — фрагментарним.

У підсумку, на думку аналітиків XFINE, груднева активність перестала бути емоційною і стала частиною іншої стратегічної логіки — коливання ринку в нинішніх умовах перетворюються не на сходинку до січневого тренду, а на елемент стратегій зі зниження ризиків і перерозподілу капіталу.

Попри трансформації, ідея Santa Claus Rally не зникла. Санта-ефект існує, але його сила розподіляється між багатьма активами. Ралі перестало бути календарною магією й перетворилося на поведінкову метрику. Ринок усе ще реагує на бажання завершити рік у плюсі й налаштуватися на позитив, але в умовах нової політики трейдерам потрібно більше аналітики, ніж романтики.

Санта-ралі кінця 2025 року вже не історія про те, що ринок повинен зростати лише тому, що настав грудень. Це гра інтересів, де тонка ліквідність стикається з очікуваннями, а макро- та політичні розклади задають ритм. У XFINE впевнені, що заробити можна як і раніше, але лише тим, хто розуміє контекст і вміє керувати ризиком. І важливо визнати, що подарунків на ринку не буває, навіть якщо календар обіцяє диво. По суті Santa-ефект живий, але, як зазначають у XFINE, тепер він працює лише для тих, хто вміє правильно «розпаковувати подарунки» і бачить у сезонності не легенду, а інструмент аналізу.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами