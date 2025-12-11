Трамп хоче переглядати соцмережі туристів перед тим, як впускати їх в США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє новий план, згідно з яким туристи будуть зобов'язані надавати історію своєї активності в Facebook, Instagram та інших соцмережах за останні п'ять років. Про це пише Bild.

Для кого діятиме правило

Нове правило буде діяти, в тому числі, для в'їздів з Австралії, Німеччини, Японії та Великобританії, які зараз можуть відвідувати США без візи.

Всього це близько 40 країн, які входять до програми безвізового в'їзду, громадяни яких можуть перебувати в США до 90 днів.

Ідея перевірки соцмереж є частиною загального плану уряду США різко обмежити в'їзд у країну. Влада пояснює необхідність «захистити США від іноземних терористів та інших загроз національної та суспільної безпеки».

Документ поки не вступив у силу: спочатку він буде винесений на громадське обговорення після публікації у Федеральному реєстрі.

Раніше газета Washington Post повідомляла, що уряд вже перевірив кілька мільйонів людей, які проживають у США.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) також заявила, що буде перевіряти іммігрантів на предмети можливих «антиамериканських» запитань в інтернеті при подачі документів.