Україна готується перейти на європейську модель оподаткування покупок. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Що за податок?

За його словами, податок для фізичних осіб планують стягувати безпосередньо на етапі купівлі товарів у магазині — за тією ж логікою, яка діє в більшості країн ЄС.

«Ми будемо запроваджувати європейську практику оподаткування — коли фізична особа сплачує податок одразу при купівлі. Так це працює в Європейському Союзі. Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже через рік. Не з 1 січня», — зазначив Марченко.

Коли запровадять

Перехід буде поступовим: бізнесу та споживачам залишать час на підготовку та адаптацію, перш ніж новий механізм оподаткування запрацює повноцінно.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами. Цей платіж стане ключовою частиною масштабної митної реформи, яка має впорядкувати імпорт товарів з онлайн-торгівлі та підвищити їхню безпеку.