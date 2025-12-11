Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
11 грудня 2025, 12:44

Україна готується перейти на європейську модель оподаткування покупок

Україна готується перейти на європейську модель оподаткування покупок. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна готується перейти на європейську модель оподаткування покупок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що за податок?

За його словами, податок для фізичних осіб планують стягувати безпосередньо на етапі купівлі товарів у магазині — за тією ж логікою, яка діє в більшості країн ЄС.

«Ми будемо запроваджувати європейську практику оподаткування — коли фізична особа сплачує податок одразу при купівлі. Так це працює в Європейському Союзі. Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже через рік. Не з 1 січня», — зазначив Марченко.

Читайте також: Скільки держава хоче отримати податків з посилок Temu та AliExpress

Коли запровадять

Перехід буде поступовим: бізнесу та споживачам залишать час на підготовку та адаптацію, перш ніж новий механізм оподаткування запрацює повноцінно.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Європейська комісія запропонувала запровадити мита у розмірі 2 євро для посилок вартістю до 150 євро, що надходять до ЄС із країн за його межами. Цей платіж стане ключовою частиною масштабної митної реформи, яка має впорядкувати імпорт товарів з онлайн-торгівлі та підвищити їхню безпеку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
TAN72
TAN72
11 грудня 2025, 13:14
#
Когда будет переход на европейский уровень зарплаты, у нас всё по европейски ато и выше кроме доходов./font>
+
0
VladimirVG
VladimirVG
11 грудня 2025, 13:53
#
Чудовий клікбейт! Те, що це податок при купівлі на іноземних платформах, я зрозумів в останньому абазці. Або неправильно зрозумів. З цієї статті ніфіга не зрозуміло.
+
0
financialGenius
financialGenius
11 грудня 2025, 14:43
#
Я кстати тоже не понял для чего тогда у нас ПДВ вообще …
+
0
zephyr
zephyr
11 грудня 2025, 14:10
#
Транспортные компании передают привет. Вернулись обратно к 2002му году. Мои поздравления.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
11 грудня 2025, 14:45
#
Податки мало хто хоче платити, але в данному випадку без варіантів.
Якщо хочемо в ЄС, якщо хочемо достойні зарплати, пенсії і тд, при імпорті будь-яких товарів, хоч м*ясо з Італії, хоч вино з Іспанії, хоч авто з США, хоч посилки з Китаю, — треба платити ПДВ
