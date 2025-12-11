Intel та AMD звинувачують у встановленні чіпів у російських ракетах

Виробники мікросхем Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. і Texas Instruments Inc. були звинувачені в серії судових позовів у тому, що не заблокували використання своїх технологій у російській зброї, яка використовується для вбивства і поранення цивільних осіб в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо

Ці компанії, а також компанія, що належить Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета, продемонстрували «навмисну необізнаність», коли треті сторони перепродавали росії чипи, що підпадають під обмеження, для живлення дронів і ракет, порушуючи санкції США, згідно з одним із п'яти позовів, поданих у середу до державного суду в Техасі.

У позовах, поданих від імені десятків українських цивільних осіб, згадується п'ять атак, що відбулися між 2023 і 2025 роками, в результаті яких загинули десятки людей.

В одній з атак нібито були задіяні безпілотники іранського виробництва з компонентами, пов'язаними з Intel і AMD, а в інших — російські крилаті ракети KH-101 і балістичні ракети «Іскандер».

Раніше компанії заявляли, що повністю дотримуються вимог санкцій, припинили діяльність у росії після початку війни та мають суворі правила контролю за дотриманням вимог.

У свідченнях перед Конгресом минулого року Шеннон Томпсон, заступник генерального юрисконсульта Texas Instruments, заявила, що компанія «категорично проти використання наших мікросхем у російській військовій техніці» і що будь-які такі поставки «є незаконними та несанкціонованими».

В одному позові компанії звинувачуються в «внутрішній корпоративній недбалості» через нібито недоліки в їхніх системах експортного контролю та запобігання відхиленню.

У одному з позовів стверджувалося, що компанії «дозволили незаконне перенаправлення напівпровідникових компонентів відповідачів, у тому числі передбачуваними третіми сторонами, до росії та Ірану та їх використання у високоточних боєприпасах і дронах, що застосовуються проти цивільного населення».

Справи були порушені в окружному суді штату Техас (Даллас).