Термін використання «Зимової підтримки» через Укрпошту продовжили до кінця лютого 2026 року

Уряд продовжив термін використання «Зимової підтримки» для тих, хто оформив виплату через Укрпошту. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

Тепер допомогу від держави можна витратити до кінця лютого 2026 року (а не протягом грудня-січня, як це було раніше).

Це стосується всіх українців, які отримали допомогу через Укрпошту — як тих, хто оформлював заявку у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, яким кошти зарахували автоматично.

Читайте також: Укрпошта розпочала виплату зимової тисячі: з 25 листопада кошти виплачуватимуть в селах

Прийом заявок

Нагадуємо, що заявки на оформлення допомоги приймають у кожному відділенні Укрпошти до 24 грудня включно.

Для оформлення виплати потрібні: