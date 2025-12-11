Уряд продовжив термін використання «Зимової підтримки» для тих, хто оформив виплату через Укрпошту. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.
11 грудня 2025, 9:52
Термін використання «Зимової підтримки» через Укрпошту продовжили до кінця лютого 2026 року
Що це значить
Тепер допомогу від держави можна витратити до кінця лютого 2026 року (а не протягом грудня-січня, як це було раніше).
Це стосується всіх українців, які отримали допомогу через Укрпошту — як тих, хто оформлював заявку у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, яким кошти зарахували автоматично.
Прийом заявок
Нагадуємо, що заявки на оформлення допомоги приймають у кожному відділенні Укрпошти до 24 грудня включно.
Для оформлення виплати потрібні:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
- для дітей: заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);
- для законних представників: документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.
Джерело: Мінфін
