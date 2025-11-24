Українці почали отримувати Зимову підтримку 2025: виплати стартували 24 листопада в міських відділеннях Укрпошти. Із 25 листопада її почнуть виплачувати в сільських відділеннях по всій країні. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.
24 листопада 2025, 13:35
Укрпошта розпочала виплату зимової тисячі: з 25 листопада кошти виплачуватимуть в селах
Виплата коштів
Ті ж, хто подав заяву на оформлення допомоги у поштовому відділенні (а таких вже понад 400 000), отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS.
Використовувати кошти Зимової підтримки українці можуть одразу після їх нарахування. Безпосередньо у відділеннях Укрпошти клієнти мають змогу:
- — оплатити комунальні послуги;
- — передплатити газету чи журнал;
- — скористатися поштовими послугами (відправлення, марки тощо);
- — замовити лікарські засоби та товари, вироблені в Україні;
- — зробити донат на ЗСУ.
Прийом заявок на виплату допомоги триває. Подати заявку можна у відділеннях Укрпошти до 24 грудня включно.
Маломобільні люди, які не можуть самостійно дістатися до відділення для подання заявки, можуть замовити візит листоноші за номером: 0 800 300 545.
Джерело: Мінфін
Коментарі