Укрпошта розпочала виплату зимової тисячі: з 25 листопада кошти виплачуватимуть в селах

Українці почали отримувати Зимову підтримку 2025: виплати стартували 24 листопада в міських відділеннях Укрпошти. Із 25 листопада її почнуть виплачувати в сільських відділеннях по всій країні. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

Виплата коштів

Ті ж, хто подав заяву на оформлення допомоги у поштовому відділенні (а таких вже понад 400 000), отримають сповіщення про зарахування коштів через SMS.

Використовувати кошти Зимової підтримки українці можуть одразу після їх нарахування. Безпосередньо у відділеннях Укрпошти клієнти мають змогу:

— оплатити комунальні послуги;

— передплатити газету чи журнал;

— скористатися поштовими послугами (відправлення, марки тощо);

— замовити лікарські засоби та товари, вироблені в Україні;

— зробити донат на ЗСУ.

Прийом заявок на виплату допомоги триває. Подати заявку можна у відділеннях Укрпошти до 24 грудня включно.

Маломобільні люди, які не можуть самостійно дістатися до відділення для подання заявки, можуть замовити візит листоноші за номером: 0 800 300 545.