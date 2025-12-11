З 1 січня 2026 року українці зможуть замовити скринінг здоровʼя через «Дію». Деталі

Уряд ухвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацює з 1 січня 2026 року. На реалізацію скринінгу в Держбюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Що запланував Уряд

«Програма спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців: серцево-судинні хвороби; цукровий діабет 2 типу; проблеми ментального здоровʼя. Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе», — зазначила Свириденко.

Як працюватиме програма

Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в «Дії» на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя.

Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи.

Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі «Скринінг здоровʼя 40+»".

Юлія Свириденко повідомила, що невдовзі МОЗ оприлюднить перелік закладів, в яких можна буде пройти перевірку за даною програмою.