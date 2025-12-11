З 1 січня 2026 року українці зможуть замовити скринінг здоровʼя через «Дію». Деталі

Уряд ухвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацює з 1 січня 2026 року. На реалізацію скринінгу в Держбюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Що запланував Уряд
«Програма спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців: серцево-судинні хвороби; цукровий діабет 2 типу; проблеми ментального здоровʼя. Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе», — зазначила Свириденко.
Як працюватиме програма
-
Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в «Дії» на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя.
-
Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи.
-
Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі «Скринінг здоровʼя 40+»".
Юлія Свириденко повідомила, що невдовзі МОЗ оприлюднить перелік закладів, в яких можна буде пройти перевірку за даною програмою.
