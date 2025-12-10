ЄС готує запуск єдиного ринку капіталу до 2027 року — Bloomberg

Європейський Союз сподівається розпочати реалізацію масштабного законодавчого пакету з об'єднання ринків капіталу вже до 2027 року. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила комісар ЄС із фінансових послуг Марія Луїс Албукерке.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми повинні рухатися до того, щоб цей пакет був обговорений та схвалений якнайшвидше. В ідеалі, якби ми могли почати його впроваджувати до 2027 року, я думаю, це було б справді чудово», — повідомила Албукерке Bloomberg Television.

Суть і цілі реформ

Минулого тижня Європейська Комісія оголосила про плани передати більші наглядові та правозастосовчі повноваження своєму регулятору ринків. Цей комплекс заходів має на меті інтегрувати роздроблені ринки капіталу блоку.

Кінцеві цілі реформи:

Вища прибутковість для вкладників.

Більша доступність фінансування для компаній.

Краще економічне зростання.

Розширення повноважень ESMA

Централізація наглядових функцій означатиме, що значні клірингові палати, центральні депозитарії цінних паперів та торговельні майданчики перейдуть під юрисдикцію Європейського управління з цінних паперів та ринків (ESMA), що базується в Парижі.

Під контроль ESMA також потраплять:

Криптокомпанії, для яких ЄС лише менше ніж рік тому запровадив режим національного нагляду.

Загальноєвропейські ринкові оператори — нова категорія торговельних фірм, які прагнуть використовувати єдиний дозвіл для роботи по всьому ЄС.

Перешкоди та плани

Албукерке наголосила, що для досягнення необхідних результатів реформи ринків потрібні «фундаментальні зміни», а не лише «коригування по краях».

Крім того, ЄС зобов’язався провести всебічний перегляд своїх правил регулювання банківської діяльності до кінця наступного року, оскільки кредитори стурбовані конкурентоспроможністю на тлі глобальної дерегуляції.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) має намір представити пропозиції щодо «спрощення» банківського регулювання у четвер, які будуть інтегровані в роботу Комісії.