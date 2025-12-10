Маніпуляція замість свободи: cпівзасновник Ethereum заявив, що Маск «підкручує» алгоритми X (Twitter)

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Зірка смерті» проти свободи слова

Причиною конфлікту стала хвиля негативу, спрямована проти Європи, яку Бутерін помітив у стрічці соцмережі останніми днями. На його думку, критика ЄС перетворилася на «несамовиті» атаки, що нагадують скоординовану кампанію з делегітимізації регіону, а не конструктивну дискусію.

Звертаючись безпосередньо до Ілона Маска, творець Ethereum висловив занепокоєння тим, як використовується платформа:

«Я думаю, тобі варто задуматися над тим, що перетворення X з глобального тотема Свободи Слова на лазер Зірки смерті для скоординованих сесій ненависті, насправді шкодить справі свободи слова».

Маніпуляції алгоритмами

Бутерін прямо звинуватив власника платформи у ручному втручанні в роботу алгоритмів. За його словами, Маск активно налаштовує систему так, щоб просувати одні теми та пригнічувати інші.

Він підкреслив, що хоча Європа має свої проблеми (бюрократія, незграбні правила GDPR, недостатня підтримка підприємців), апокаліптична риторика про «варварів, що грабують Рим» є перебільшенням і не відповідає його власному досвіду регулярного перебування в ЄС.

Чому це важливо

Цей публічний випад одного з найвпливовіших лідерів криптоспільноти проти найбагатшої людини світу підсвічує кризу довіри до централізованих платформ.

Віталік Бутерін, як ідеолог децентралізації, вказує на головну вразливість X: коли одна особа вирішує, що бачитимуть мільйони людей, «свобода слова» стає фікцією. Це може підштовхнути технічну еліту до активнішого переходу на децентралізовані соцмережі (як-от Bluesky), де алгоритми є прозорими, а користувачі самі обирають правила модерації.