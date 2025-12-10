В ЄС фіксують збільшення чоловіків серед українських біженців

Станом на кінець жовтня 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали понад 4,3 мільйона громадян, які були змушені залишити Україну через війну. Хоча загальна кількість біженців за місяць дещо знизилася (на 0,1%), потік нових заявок залишається високим. Про це повідомляє Євростат 10 грудня.

Де найбільше українців

Географія розселення українських біженців залишається стабільною. Понад половину всіх переміщених осіб прийняли дві країни:

Німеччина: 1,23 млн осіб (28,6% від загальної кількості в ЄС).

Польща: 965 тис. осіб (22,5%).

Чехія займає третю сходинку: 393 тис. осіб (9,1%).

При цьому, якщо рахувати відносно місцевого населення, найбільше навантаження несуть країни Східної Європи. У Чехії на тисячу жителів припадає 36 біженців з України, у Польщі — 26,4, в Естонії — 25,5. Для порівняння: середній показник по ЄС становить 9,5 осіб на тисячу.

Чоловіків стає більше

Статистика фіксує зміну в демографічній структурі біженців. У жовтні 2025 року країни ЄС видали понад 74 тисячі нових рішень про надання захисту, що стало другим найвищим показником за рік.

Сплеск нових заявок пов'язують із рішенням українського уряду, ухваленим наприкінці серпня 2025 року, яке дозволило чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон. Як наслідок, частка дорослих чоловіків серед отримувачів тимчасового захисту сягнула 25,5% (чверть від загальної кількості). Жінки все ще становлять більшість (43,8%), а діти — майже третину (30,8%).