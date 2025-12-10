За період із січня по листопад 2025 року загальний обсяг імпорту товарів в Україну склав $75,4 млрд, тоді як експорт за цей же період досяг $36,8 млрд. Про це повідомила Державна митна служба.
10 грудня 2025, 16:36
Торговельний баланс України за 11 місяців 2025 року: Імпорт майже вдвічі перевищив експорт
Імпорт та податкове навантаження
Оподаткований імпорт: Склав $57,6 млрд, що становить 76% від загального обсягу імпортованих товарів.
Податкове навантаження: На 1 кг оподаткованого імпорту за 11 місяців 2025 року припадало $0,52/кг.
Топ-3 категорії імпортованих товарів (67% загального обсягу):
- Машини, устаткування та транспорт: $30,2 млрд. При митному оформленні цієї групи до бюджету сплачено 185,8 млрд грн, що становить 29% від загальних митних надходжень.
- Продукція хімічної промисловості: $11,4 млрд. Сплачено 89,0 млрд грн митних платежів (14% надходжень).
- Паливно-енергетичні товари: $9,4 млрд. Сплачено 188,4 млрд грн митних платежів (29% надходжень).
Географія торгівлі
Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну:
- Китай — $17 млрд
- Польща — $7,1 млрд
- Німеччина — $5,9 млрд
Країни, до яких найбільше експортували товарів з України:
- Польща — $4,6 млрд
- Туреччина — $2,5 млрд
- Німеччина — $2,2 млрд
Структура експорту
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- Продовольчі товари: $20,4 млрд.
- Метали та вироби з них: $4,3 млрд.
- Машини, устаткування та транспорт: $3,4 млрд.
Загалом за 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до державного бюджету було сплачено 1,2 млрд грн.
Джерело: Мінфін
