Торговельний баланс України за 11 місяців 2025 року: Імпорт майже вдвічі перевищив експорт

За період із січня по листопад 2025 року загальний обсяг імпорту товарів в Україну склав $75,4 млрд, тоді як експорт за цей же період досяг $36,8 млрд. Про це повідомила Державна митна служба.

Імпорт та податкове навантаження

Оподаткований імпорт: Склав $57,6 млрд, що становить 76% від загального обсягу імпортованих товарів.

Податкове навантаження: На 1 кг оподаткованого імпорту за 11 місяців 2025 року припадало $0,52/кг.

Топ-3 категорії імпортованих товарів (67% загального обсягу):

Машини, устаткування та транспорт: $30,2 млрд. При митному оформленні цієї групи до бюджету сплачено 185,8 млрд грн, що становить 29% від загальних митних надходжень.

Продукція хімічної промисловості: $11,4 млрд. Сплачено 89,0 млрд грн митних платежів (14% надходжень).

Паливно-енергетичні товари: $9,4 млрд. Сплачено 188,4 млрд грн митних платежів (29% надходжень).

Географія торгівлі

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну:

Китай — $17 млрд

Польща — $7,1 млрд

Німеччина — $5,9 млрд

Країни, до яких найбільше експортували товарів з України:

Польща — $4,6 млрд

Туреччина — $2,5 млрд

Німеччина — $2,2 млрд

Структура експорту

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

Продовольчі товари: $20,4 млрд.

Метали та вироби з них: $4,3 млрд.

Машини, устаткування та транспорт: $3,4 млрд.

Загалом за 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до державного бюджету було сплачено 1,2 млрд грн.