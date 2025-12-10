Прірва між багатими та бідними: 0,001% еліти володіють утричі більшим статком, ніж половина людства

Нове дослідження виявило приголомшливий масштаб глобальної нерівності. Крихітна група супербагатіїв — менш як 60 000 осіб, що становить лише 0,001% населення планети — володіє сумарним капіталом, який утричі перевищує статки біднішої половини людства разом узятої. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт Лабораторії світової нерівності та Офісу ПРООН.

Цифри, що вражають

Згідно з аналізом бази даних World Inequality Database:

Середній статок ультрабагатія складає майже €1 млрд ($1,2 млрд).

Середній статок звичайної людини становить лише близько €6,500 ($7,550).

Дослідники констатують: попри те, що глобальне багатство досягло «історичних висот», воно розподілене вкрай нерівномірно. Найбагатші 10% населення контролюють левову частку як особистого капіталу, так і загального світового доходу.

Рецепт від Нобелівського лауреата

Автори звіту наголошують, що така ситуація не є природною неминучістю, а результатом політичних рішень. Економіст Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії, у передмові до звіту зазначив:

«Прогресивне оподаткування, сильні соціальні інвестиції, справедливі трудові стандарти та демократичні інститути скорочували розриви в минулому — і можуть зробити це знову».

Експерти рекомендують урядам активніше використовувати інструменти перерозподілу багатства, щоб уникнути подальшої поляризації суспільства.

Прихована гендерна прірва

Окрему увагу в дослідженні приділено нерівності між чоловіками та жінками. Статистика показує, що офіційні дані про розрив у зарплатах (де жінки заробляють 62% від доходу чоловіків) не відображають повної картини. Якщо врахувати неоплачувану домашню роботу та догляд за дітьми/родичами, реальний заробіток жінок становить лише 32% від того, що отримують чоловіки за годину праці.