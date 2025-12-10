Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 14:25

Прірва між багатими та бідними: 0,001% еліти володіють утричі більшим статком, ніж половина людства

Нове дослідження виявило приголомшливий масштаб глобальної нерівності. Крихітна група супербагатіїв — менш як 60 000 осіб, що становить лише 0,001% населення планети — володіє сумарним капіталом, який утричі перевищує статки біднішої половини людства разом узятої. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт Лабораторії світової нерівності та Офісу ПРООН.

Нове дослідження виявило приголомшливий масштаб глобальної нерівності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифри, що вражають

Згідно з аналізом бази даних World Inequality Database:

  • Середній статок ультрабагатія складає майже €1 млрд ($1,2 млрд).
  • Середній статок звичайної людини становить лише близько €6,500 ($7,550).

Дослідники констатують: попри те, що глобальне багатство досягло «історичних висот», воно розподілене вкрай нерівномірно. Найбагатші 10% населення контролюють левову частку як особистого капіталу, так і загального світового доходу.

Рецепт від Нобелівського лауреата

Автори звіту наголошують, що така ситуація не є природною неминучістю, а результатом політичних рішень. Економіст Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії, у передмові до звіту зазначив:

«Прогресивне оподаткування, сильні соціальні інвестиції, справедливі трудові стандарти та демократичні інститути скорочували розриви в минулому — і можуть зробити це знову».

Експерти рекомендують урядам активніше використовувати інструменти перерозподілу багатства, щоб уникнути подальшої поляризації суспільства.

Прихована гендерна прірва

Окрему увагу в дослідженні приділено нерівності між чоловіками та жінками. Статистика показує, що офіційні дані про розрив у зарплатах (де жінки заробляють 62% від доходу чоловіків) не відображають повної картини. Якщо врахувати неоплачувану домашню роботу та догляд за дітьми/родичами, реальний заробіток жінок становить лише 32% від того, що отримують чоловіки за годину праці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
10 грудня 2025, 15:15
#
«Окрему увагу в дослідженні приділено нерівності між чоловіками та жінками. Статистика показує, що офіційні дані про розрив у зарплатах (де жінки заробляють 62% від доходу чоловіків) не відображають повної картини. Якщо врахувати неоплачувану домашню роботу та догляд за дітьми/родичами, реальний заробіток жінок становить лише 32% від того, що отримують чоловіки за годину праці.»

Ну так жінки:
-ходять в декрети, коли їм все одно треба платити
-постійно відпрошуються з роботи, щоб доглядати за дитиною
-часто токсичні емоційно і зриваються навіть на начальство
-не можуть банально пересувати або носити важкі речі
-часто не мають жодних амбіцій і готові сидіти на малооплачуваній роботі, бо вона знає, що чоловік закриває більшість її потреб, хоча чоловіку не обов`язково бути для цього мільйонером

Краще нехай напишуть, скільки жінок в світі не працюють і сидять на шиї в чоловіка, тоді можна говорити про «нерівність» заробітку))

А про «домашню роботу» в сучасних реаліях це взагалі смішно, мова про тих кому 18−40, через одну: я не готую, прибирати не люблю, роби все сам :D

Якщо тік-токи і інстаграми менше дивитися, то вся «домашня робота» робиться за годину)
А щодо дітей, молоді жінки 20−30 років далеко не завжди взагалі хочуть мати дітей)

Короче кажучи, працювати треба, а не сидіти рілси гортати, тоді і «нерівностей» в зарплатах не буде, а так один паше весь день на роботі, а друга включила робот пилосос, натиснула кнопки на мультиварці і пральній машині, дитину на секцію відвезла і сидить)
