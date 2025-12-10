Нове дослідження виявило приголомшливий масштаб глобальної нерівності. Крихітна група супербагатіїв — менш як 60 000 осіб, що становить лише 0,001% населення планети — володіє сумарним капіталом, який утричі перевищує статки біднішої половини людства разом узятої. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт Лабораторії світової нерівності та Офісу ПРООН.
Прірва між багатими та бідними: 0,001% еліти володіють утричі більшим статком, ніж половина людства
Цифри, що вражають
Згідно з аналізом бази даних World Inequality Database:
- Середній статок ультрабагатія складає майже €1 млрд ($1,2 млрд).
- Середній статок звичайної людини становить лише близько €6,500 ($7,550).
Дослідники констатують: попри те, що глобальне багатство досягло «історичних висот», воно розподілене вкрай нерівномірно. Найбагатші 10% населення контролюють левову частку як особистого капіталу, так і загального світового доходу.
Рецепт від Нобелівського лауреата
Автори звіту наголошують, що така ситуація не є природною неминучістю, а результатом політичних рішень. Економіст Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії, у передмові до звіту зазначив:
«Прогресивне оподаткування, сильні соціальні інвестиції, справедливі трудові стандарти та демократичні інститути скорочували розриви в минулому — і можуть зробити це знову».
Експерти рекомендують урядам активніше використовувати інструменти перерозподілу багатства, щоб уникнути подальшої поляризації суспільства.
Прихована гендерна прірва
Окрему увагу в дослідженні приділено нерівності між чоловіками та жінками. Статистика показує, що офіційні дані про розрив у зарплатах (де жінки заробляють 62% від доходу чоловіків) не відображають повної картини. Якщо врахувати неоплачувану домашню роботу та догляд за дітьми/родичами, реальний заробіток жінок становить лише 32% від того, що отримують чоловіки за годину праці.
Коментарі - 1
Ну так жінки:
-ходять в декрети, коли їм все одно треба платити
-постійно відпрошуються з роботи, щоб доглядати за дитиною
-часто токсичні емоційно і зриваються навіть на начальство
-не можуть банально пересувати або носити важкі речі
-часто не мають жодних амбіцій і готові сидіти на малооплачуваній роботі, бо вона знає, що чоловік закриває більшість її потреб, хоча чоловіку не обов`язково бути для цього мільйонером
Краще нехай напишуть, скільки жінок в світі не працюють і сидять на шиї в чоловіка, тоді можна говорити про «нерівність» заробітку))
А про «домашню роботу» в сучасних реаліях це взагалі смішно, мова про тих кому 18−40, через одну: я не готую, прибирати не люблю, роби все сам :D
Якщо тік-токи і інстаграми менше дивитися, то вся «домашня робота» робиться за годину)
А щодо дітей, молоді жінки 20−30 років далеко не завжди взагалі хочуть мати дітей)
Короче кажучи, працювати треба, а не сидіти рілси гортати, тоді і «нерівностей» в зарплатах не буде, а так один паше весь день на роботі, а друга включила робот пилосос, натиснула кнопки на мультиварці і пральній машині, дитину на секцію відвезла і сидить)