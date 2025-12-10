Адміністрація Трампа пропонує перевіряти соцмережі туристів при безвізовому в'їзді в США

Сполучені Штати планують суттєво посилити перевірку іноземців, які в'їжджають до країни. Згідно з новою пропозицією адміністрації Дональда Трампа, мандрівники з країн із безвізовим режимом будуть зобов'язані розкривати історію своєї активності в соціальних мережах за останні п'ять років. Про це повідомляє агентство Bloomberg 10 грудня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Цифровий обшук» для туристів

Департамент внутрішньої безпеки США опублікував повідомлення про намір зробити соціальні мережі «обов'язковим елементом даних» під час скринінгу. Нові правила стосуватимуться громадян близько 40 країн (зокрема Німеччини, Японії, Великої Британії та Австралії), які користуються системою електронної авторизації подорожей для короткострокових поїздок до 90 днів.

Раніше надання посилань на соцмережі було здебільшого опціональним. Тепер же, якщо пропозицію затвердять після 60-денного періоду громадського обговорення, це стане суворою вимогою.

Привід: стрілянина та «шпигунський» скандал

Посилення заходів безпеки є реакцією на нещодавній інцидент у Вашингтоні, де афганський громадянин, який раніше співпрацював із силами США та ЦРУ, відкрив вогонь по нацгвардійцях.

Цей випадок став каталізатором для жорстких рішень адміністрації Трампа:

Тотальний перегляд: США розпочнуть «всебічну перевірку» дозволів на в'їзд, виданих громадянам певних країн, які прибули до Штатів за часів президентства Джо Байдена (з 2021 року).

Заборона на в'їзд: Планується запровадження заборони на подорожі для громадян близько 30 країн.

Полювання на візи: Держдепартамент також посилює перевірки соцмереж для заявників на робочі візи H-1B та студентські візи, закликаючи їх відкрити профілі для перегляду.

Економічна ціна безпеки

Жорстка міграційна риторика та бюрократичні бар'єри вже б'ють по економіці США. Країна стикається з першим за п'ять років падінням кількості іноземних туристів.

Прогноз на 2025 рік: 67,9 млн відвідувачів (проти 72,4 млн у 2024 році).

Втрати доходів: галузь недоотримає близько $12,5 млрд.

Експерти пов'язують спад із сильним доларом та зміною сприйняття США у світі через політику «Америка понад усе».