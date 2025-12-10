SpaceX готує найбільше IPO всіх часів з оцінкою в $1,5 трильйона

Космічний гігант SpaceX, очолюваний Ілоном Маском, активно розробляє план виходу на публічний ринок (IPO), який може затьмарити всі попередні фінансові рекорди. Компанія має намір залучити понад $30 млрд, а загальна вартість бізнесу при цьому може сягнути фантастичної позначки у $1,5 трлн. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевершити нафтових шейхів

Якщо плани здійсняться, лістинг SpaceX стане наймасштабнішим в історії, перевершивши рекорд нафтової компанії Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила $29 млрд.

Менеджмент та радники компанії орієнтуються на проведення IPO у середині або наприкінці 2026 року. Проте джерела зазначають, що залежно від ринкових умов терміни можуть зміститися на 2027 рік. Цільова капіталізація у $1,5 трлн поставить SpaceX в один ряд з такими технологічними гігантами, як Amazon, Alphabet (Google) та Nvidia.

Навіщо потрібні гроші: космічні дата-центри

Залучені мільярди доларів компанія планує інвестувати у принципово новий напрям — створення дата-центрів на орбіті. Частина коштів піде на закупівлю спеціалізованих чіпів, необхідних для їхньої роботи. Цю ідею Ілон Маск озвучив нещодавно, і тепер вона стає частиною офіційної стратегії.

Також капітал необхідний для підтримки двох головних драйверів росту:

Starlink: розвиток супутникового інтернету, зокрема технології Direct-to-Cell (прямий зв'язок зі смартфонами).

Starship: подальша розробка та запуски найпотужнішої ракети в історії, призначеної для польотів на Місяць і Марс.

Фінансовий стан та оцінка сьогодні

Компанія демонструє стрімке зростання доходів. Очікується, що у 2025 році виручка складе близько $15 млрд, а у 2026 році зросте до $22−24 млрд. Левову частку прибутку генерує саме мережа Starlink.

Вже зараз, у рамках підготовки до майбутнього IPO, SpaceX проводить вторинний продаж акцій для співробітників (тендерна пропозиція). Ціна за акцію встановлена на рівні близько $420, що піднімає поточну оцінку компанії вище $800 млрд. Це дозволяє працівникам продати свої папери на суму близько $2 млрд, а компанії — встановити справедливу ринкову ціну перед великим стрибком.