З України репатріювали $23 мільйони завдяки інвестиціям — голова НБУ

З України було репатрійовано $23 мільйони для погашення зовнішніх кредитів після впровадження пів року тому стимулюючої валютної лібералізації. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час інвестиційного форуму ЕП.

Як працює валютна лібералізація

Стимулююча лібералізації дозволяє збільшувати ліміт виводу капіталу з України на суму, яка інвестується з-за кордону в іноземній валюті у статутний капітал українських підприємств

Цей механізм існує пів року і вже дозволив підприємцям вивести додаткові 23 мільйони доларів з України для погашення зовнішніх позик.

Загалом за останні пів року почастішали випадки вкладення валюти з-за кордону у статутний капітал українських компаній. У першому півріччі 2025 року вкладення в українські підприємства в середньому складали 17 мільйонів доларів на місяць, ця сума зросла до 20 мільйонів у серпні і до 56 мільйонів у вересні.

Пишний зазначив, що підхід НБУ до лібералізації виводу капіталу з України був поступовим.

«Спочатку дали можливість виплачувати дивіденди за 2024 рік і далі в межах ліміту, потім за 2023 рік. Також дали можливість розширити цей ліміт на суму, яку вкладають до статутного капіталу українських підприємств у межах нової форми лібералізації, яку ми назвали «стимулюючою», — розповів Пишний.