Протягом листопада 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли 23,5 тис. вживаних легковиків. Кількість ввезених вживаних авто зросла на 60% порівняно з листопадом минулого року, хоча порівняно з жовтнем попит знизився на 10%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
9 грудня 2025, 19:31
Імпорт вживаних автомобілів в Україну за рік зріс на 60%. Найпопулярніші моделі листопада
Середній вік ввезених вживаних автомобілів становить 8 років.
Найбільша частка належить бензиновим авто (43%). На другому місці — електромобілі (32%), за ними йдуть дизельні (17%), гібриди (5%) та авто з ГБО (3%).
Рейтинг найпопулярніших моделей
Незмінним лідером серед ввезеного вживаного транспорту залишається Volkswagen Golf. Проте в першій трійці лідерів панують електрокари Tesla.
- Volkswagen Golf — 1035 од.;
- Tesla Model Y — 931 од.;
- Tesla Model 3 — 862 од.;
- Volkswagen Tiguan — 677 од.;
- Nissan Leaf — 647 од.;
- Renault Megane — 609 од.;
- Skoda Octavia — 594 од.;
- Audi Q5 — 587 од.;
- Nissan Rogue — 581 од.;
- Kia Niro — 490 од.
Загальні підсумки року
Загалом з початку 2025 року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Джерело: Мінфін
