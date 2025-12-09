Імпорт вживаних автомобілів в Україну за рік зріс на 60%. Найпопулярніші моделі листопада

Протягом листопада 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли 23,5 тис. вживаних легковиків. Кількість ввезених вживаних авто зросла на 60% порівняно з листопадом минулого року, хоча порівняно з жовтнем попит знизився на 10%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Середній вік ввезених вживаних автомобілів становить 8 років.

Найбільша частка належить бензиновим авто (43%). На другому місці — електромобілі (32%), за ними йдуть дизельні (17%), гібриди (5%) та авто з ГБО (3%).

Рейтинг найпопулярніших моделей

Незмінним лідером серед ввезеного вживаного транспорту залишається Volkswagen Golf. Проте в першій трійці лідерів панують електрокари Tesla.

Volkswagen Golf — 1035 од.; Tesla Model Y — 931 од.; Tesla Model 3 — 862 од.; Volkswagen Tiguan — 677 од.; Nissan Leaf — 647 од.; Renault Megane — 609 од.; Skoda Octavia — 594 од.; Audi Q5 — 587 од.; Nissan Rogue — 581 од.; Kia Niro — 490 од.

Загальні підсумки року

Загалом з початку 2025 року українці придбали 231,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

