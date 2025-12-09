Страта за корупцію: у Китаї виконали смертний вирок екскерівнику фінансового гіганта

Китай продовжує жорстку кампанію боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади та бізнесу. У вівторок, 9 грудня, було приведено у виконання смертний вирок Бай Тяньхуею, колишньому генеральному менеджеру державної інвестиційної компанії China Huarong International Holdings. Його визнали винним у хабарництві в особливо великих розмірах. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Страту було виконано судом міста Тяньцзінь після остаточного затвердження вердикту Верховним народним судом КНР.

Раніше, у травні 2024 року, суд першої інстанції засудив фінансиста до смертної кари, довічного позбавлення політичних прав та повної конфіскації всього особистого майна. Усі його незаконні доходи були вилучені на користь державної скарбниці. Спроба оскаржити вирок не мала успіху: у лютому 2025 року Вищий народний суд Тяньцзіня відхилив апеляцію.

Слідство встановило, що в період з 2014 по 2018 рік Бай Тяньхуей використовував своє службове становище для надання незаконної допомоги третім особам. Йдеться про сприяння у питаннях корпоративного фінансування та поглинання проєктів.

Сума отриманих ним хабарів сягнула колосальної цифри — 1,108 млрд юанів (близько $157 млн за поточним курсом).