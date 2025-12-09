НБУ встановив нові курси валют на середу, 9 грудня. Згідно з даними регулятора, долар та євро зросли у ціні.
9 грудня 2025, 15:51
Офіційний курс НБУ: долар та євро зростають
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 42,1838 грн. Це на 11 копійок більше, ніж у вівторок (42,0700).
Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 49,0935, що на 7 копійок більше, ніж у вівторок (49,0242).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,5905 (у вівторок курс був 11,6055).
Джерело: Мінфін
