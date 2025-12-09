Ціни на бензин у США впали до 5-річних мінімумів — пальне нікому не потрібне

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 17:50

Ціни на бензин у США впали до 5-річних мінімумів — пальне нікому не потрібне

Спотові ціни на бензин у США останніми днями опустилися до багаторічних мінімумів. Тиск на ринок чинить зростання запасів пального і слабкий попит з боку споживачів, пише S&P Global.

Спотові ціни на бензин у США останніми днями опустилися до багаторічних мінімумів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що з цінами

8 грудня ціна на бензин марки Unleaded 87 на узбережжі Мексиканської затоки знизилася на 4,60 цента до $1,8056 за галон ($0,48 за літр). Ціна на еталонний бензин CBOB 87 у цьому ж регіоні була оцінена на рівні $1,6741 за галон ($0,44 за літр), що близько до мінімуму за останні п'ять років.

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США, запаси бензину на узбережжі Мексиканської затоки за тиждень, що завершився 28 листопада, зросли на 3,75 млн барелів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У гавані Нью-Йорка ціни на баржові партії бензину також пішли вниз. 8 грудня вони впали на 3,60 цента до $1,8081 за галон ($0,48 за літр) — найнижчого рівня з березня 2021 року.

При цьому, на відміну від півдня країни, загальні запаси бензину на Атлантичному узбережжі знаходяться поблизу сезонних мінімумів.

Аналітики S&P Global Energy зазначають, що імпорт бензину в цей регіон у 2025 році постійно знаходився нижче середніх п'ятирічних значень, і очікують подальшого зниження поставок через зростання попиту в Європі.

Падіння цін на фізичному ринку відбувається за зниженням ф'ючерсів. Контракт NYMEX RBOB з поставкою наступного місяця подешевшав із $2,0116 (пік середини листопада) до $1,7981 за галон до 8 грудня.

Попит на бензин у США впав на 4,6% за тиждень — до 8,33 млн барелів на добу. Це на 4,7% нижче за рівень минулого року і є найнижчим показником для тижня Дня подяки з 2023 року.

Зниження цін торкнулося й інших частин країни. Так, на Середньому Заході вартість бензину впала до $1,5781 за галон ($0,42 за літр) мінімуму з початку лютого 2021 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами