Ціни на бензин у США впали до 5-річних мінімумів — пальне нікому не потрібне

Спотові ціни на бензин у США останніми днями опустилися до багаторічних мінімумів. Тиск на ринок чинить зростання запасів пального і слабкий попит з боку споживачів, пише S&P Global.

Що з цінами

8 грудня ціна на бензин марки Unleaded 87 на узбережжі Мексиканської затоки знизилася на 4,60 цента до $1,8056 за галон ($0,48 за літр). Ціна на еталонний бензин CBOB 87 у цьому ж регіоні була оцінена на рівні $1,6741 за галон ($0,44 за літр), що близько до мінімуму за останні п'ять років.

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США, запаси бензину на узбережжі Мексиканської затоки за тиждень, що завершився 28 листопада, зросли на 3,75 млн барелів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У гавані Нью-Йорка ціни на баржові партії бензину також пішли вниз. 8 грудня вони впали на 3,60 цента до $1,8081 за галон ($0,48 за літр) — найнижчого рівня з березня 2021 року.

При цьому, на відміну від півдня країни, загальні запаси бензину на Атлантичному узбережжі знаходяться поблизу сезонних мінімумів.

Аналітики S&P Global Energy зазначають, що імпорт бензину в цей регіон у 2025 році постійно знаходився нижче середніх п'ятирічних значень, і очікують подальшого зниження поставок через зростання попиту в Європі.

Падіння цін на фізичному ринку відбувається за зниженням ф'ючерсів. Контракт NYMEX RBOB з поставкою наступного місяця подешевшав із $2,0116 (пік середини листопада) до $1,7981 за галон до 8 грудня.

Попит на бензин у США впав на 4,6% за тиждень — до 8,33 млн барелів на добу. Це на 4,7% нижче за рівень минулого року і є найнижчим показником для тижня Дня подяки з 2023 року.

Зниження цін торкнулося й інших частин країни. Так, на Середньому Заході вартість бензину впала до $1,5781 за галон ($0,42 за літр) мінімуму з початку лютого 2021 року.