Пільги з митних платежів за рік зросли майже на 40%: Держмитслужба розповіла, хто отримав найбільші преференції

У листопаді 2025 року до державного бюджету України надійшло 61,9 млрд грн митних платежів. Водночас, значну частину імпорту було оформлено із застосуванням пільг: обсяг наданих преференцій зі сплати митних платежів склав 32,1 млрд грн. Ця сума становить 51,9% від загальних надходжень до бюджету. Про це повідомляє Держмитслужба.

Порівняно з листопадом 2024 року, обсяг наданих пільг зріс на 9 млрд грн, або на 38,9% (торік цей показник становив 23,1 млрд грн).

Структура наданих митних пільг у листопаді

Найбільшу частку у загальному обсязі преференцій склали:

Товари оборонного призначення: 50,5% від усіх пільг, що становить 16,2 млрд грн.

Підакцизні товари (тютюн) для подальшого виробництва в Україні: 15,9% (5,1 млрд грн).

Угоди про вільну торгівлю: Звільнення від сплати ввізного мита в рамках міжнародних угод — 11,5% (3,7 млрд грн).

Електромобілі: Пільги при ввезенні електричного транспорту — 9,4% (3 млрд грн).

Відновлення енергосистеми: Товари для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури — 6,3% (2 млрд грн).

Інші пільги відповідно до чинного законодавства — 6,3% (2 млрд грн).

Загальна динаміка за 11 місяців

Загалом за 11 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів досяг 285,3 млрд грн. Це на 40,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли сума преференцій становила 203,3 млрд грн.