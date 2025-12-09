Куди інвестувати у 2026 році: обирайте напрям на InvestMarket від «Мінфін»

Розглянемо, які напрями та інструменти варті уваги в 2026 році, окрім найпоширеніших та найдоступніших — депозитів та ОВДП.

На тлі валютних коливань, прискорення інфляції та воєнних ризиків українці почали уважніше ставитися до того, де та як зберігати заощадження. Дедалі більше українців обирають не зберігати гроші в гривні чи валюті, а вкладати в те, що має реальну перспективу зростання й підтримуватиме вартість заощаджень.

І хоча через війну та обмеження від НБУ в Україні доступні не всі інвестиційні інструменти, перелік їх для інвестора доволі широкий. Частину з них можна використовувати вже зараз, інші — обирати для довгострокової стратегії, щоб зайти в активи на вигідних умовах.

Які напрями інвестицій доступні українцям

На платформі InvestMarket від «Мінфін» зібрані інвестиційні можливості у різних напрямах: від корпоративних облігацій, земельних ділянок до прибуткової нерухомості в Україні й за кордоном. Розповімо докладніше про кожен напрям.

Інвестиції у земельні ділянки

Сільськогосподарська земля — актив, якому прогнозують стрімке зростання в найближчі роки, особливо після завершення війни. Це стабільний актив: земля не зношується й не старіє фізично.

Придбати земельну ділянку з повним супроводом можна за допомогою платформи Zeminvest — пропозиція є в каталозі InvestMarket. Компанія спеціалізується на професійній допомозі інвесторам на етапах купівлі, управління та продажу земельних активів.

Через платформу можна купити ділянки площею від 1 до 10 000 га. Середня дохідність — 16%. Залежно від регіону й вартості ділянки: очікувана дохідність — до 20 % річних (орендна плата + потенційне зростання вартості землі).

Мінімальна сума входу — 200 000 грн. Рекомендований строк інвестування — 5−7 років.

Інвестиції в нерухомість в Україні й за кордоном

Інвестування в нерухомість — це вигідна стратегія для довгострокового прибутку. Під час кризи об'єкти зберігають свою цінність, а після відновлення попиту потенційно зростатимуть.

У каталозі InvestMarket є кілька форматів інвестування в нерухомість — від класичних квартир під здачу до купівлі частки нерухомості або готельних апартаментів. Кожен може обрати актив під свій бюджет, ризик-толерантність та фінансові цілі.

Серед об'єктів, представлених у каталозі:

прибуткові будинки в Києві від фонду Standart One — класичний варіант купівлі об'єкта з метою оренди або перепродажу після зростання вартості.

співволодіння дохідною нерухомістю через REIT-фонди — варіант для тих, хто хоче пасивний дохід, але не має великого капіталу чи не хоче самостійно управляти об'єктом. У каталозі є пропозиція від Standart One.

преміальна готельна або курортна нерухомість в Карпатах під повним управлінням міжнародних компаній — варіант для інвесторів, які розглядають середньо- або довгострокову перспективу з потенціалом більш високої дохідності.

В InvestMarket також є варіант інвестицій у токенізовану нерухомість на популярному курорті світу — на Балі:

вілли в бутиковому комплексі Bubbles на Балі — приносить пасивний дохід завдяки інвестуванню від $500 у комплексі вілл бутікового типу з гарантованими 10%-11% річних на перші три роки.

Обираючи тип інвестицій у нерухомість, відштовхуйтеся від того, яка ваша мета інвестування, початковий капітал, побажання щодо управління активом (самостійно чи у супроводі керуючої компанії), очікувані прибутки та результати.

Інвестиції в цінні папери

Цінні папери — це фінансові інструменти, які засвідчують права власності або вимоги до емітента. Інвестування в них є класичним способом отримувати пасивний дохід і диверсифікувати капітал.

Каталог InvestMarket пропонує інвестиції в корпоративні облігації, сертифікати на нерухомість, «кавові» сертифікати. Розглянемо кожен інвестпроєкт детальніше:

