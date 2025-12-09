Куди інвестувати у 2026 році: обирайте напрям на InvestMarket від «Мінфін»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 14:38

Куди інвестувати у 2026 році: обирайте напрям на InvestMarket від «Мінфін»

Розглянемо, які напрями та інструменти варті уваги в 2026 році, окрім найпоширеніших та найдоступніших — депозитів та ОВДП.

Розглянемо, які напрями та інструменти варті уваги в 2026 році, окрім найпоширеніших та найдоступніших — депозитів та ОВДП.

На тлі валютних коливань, прискорення інфляції та воєнних ризиків українці почали уважніше ставитися до того, де та як зберігати заощадження. Дедалі більше українців обирають не зберігати гроші в гривні чи валюті, а вкладати в те, що має реальну перспективу зростання й підтримуватиме вартість заощаджень.

І хоча через війну та обмеження від НБУ в Україні доступні не всі інвестиційні інструменти, перелік їх для інвестора доволі широкий. Частину з них можна використовувати вже зараз, інші — обирати для довгострокової стратегії, щоб зайти в активи на вигідних умовах.

Які напрями інвестицій доступні українцям

На платформі InvestMarket від «Мінфін» зібрані інвестиційні можливості у різних напрямах: від корпоративних облігацій, земельних ділянок до прибуткової нерухомості в Україні й за кордоном. Розповімо докладніше про кожен напрям.

Інвестиції у земельні ділянки

Сільськогосподарська земля — актив, якому прогнозують стрімке зростання в найближчі роки, особливо після завершення війни. Це стабільний актив: земля не зношується й не старіє фізично.

Придбати земельну ділянку з повним супроводом можна за допомогою платформи Zeminvest — пропозиція є в каталозі InvestMarket. Компанія спеціалізується на професійній допомозі інвесторам на етапах купівлі, управління та продажу земельних активів.

Через платформу можна купити ділянки площею від 1 до 10 000 га. Середня дохідність — 16%. Залежно від регіону й вартості ділянки: очікувана дохідність — до 20 % річних (орендна плата + потенційне зростання вартості землі).

Мінімальна сума входу — 200 000 грн. Рекомендований строк інвестування — 5−7 років.

Інвестиції в нерухомість в Україні й за кордоном

Інвестування в нерухомість — це вигідна стратегія для довгострокового прибутку. Під час кризи об'єкти зберігають свою цінність, а після відновлення попиту потенційно зростатимуть.

У каталозі InvestMarket є кілька форматів інвестування в нерухомість — від класичних квартир під здачу до купівлі частки нерухомості або готельних апартаментів. Кожен може обрати актив під свій бюджет, ризик-толерантність та фінансові цілі.

Серед об'єктів, представлених у каталозі:

В InvestMarket також є варіант інвестицій у токенізовану нерухомість на популярному курорті світу — на Балі:

Обираючи тип інвестицій у нерухомість, відштовхуйтеся від того, яка ваша мета інвестування, початковий капітал, побажання щодо управління активом (самостійно чи у супроводі керуючої компанії), очікувані прибутки та результати.

Інвестиції в цінні папери

Цінні папери — це фінансові інструменти, які засвідчують права власності або вимоги до емітента. Інвестування в них є класичним способом отримувати пасивний дохід і диверсифікувати капітал.

Каталог InvestMarket пропонує інвестиції в корпоративні облігації, сертифікати на нерухомість, «кавові» сертифікати. Розглянемо кожен інвестпроєкт детальніше:

Чому варто шукати інвестиції через InvestMarket

Платформа дає змогу зручно порівняти різні варіанти інвестицій за такими характеристиками, як поріг входу, строк, очікувана дохідність.

  • Широкий вибір напрямів та проєктів для інвестицій

  • Підходить інвесторам з будь-яким капіталом і досвідом

  • Надає максимум інформації для ухвалення рішення

  • Містить юридичну інформацію про всі компанії

  • Безпосередній контакт із представниками бізнесу

Щоб дізнатися більше про будь-яку обрану пропозицію з каталогу — замовте безкоштовну консультацію. Представник компанії зв’яжеться з вами напряму та відповість на всі запитання.

🔗 ПЕРЕГЛЯНУТИ КАТАЛОГ

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
9 грудня 2025, 15:28
#
Середня дохідність S&P 500 (історично та останні роки):
Довгострокова (1980−2020): ~11.6% $ (середньорічна).
Останні десятиліття: ~10−12% $ (середньорічна).
Останні 5 років (до 2024−2025): ~17.6% $ річних (без дивідендів) або ~18.6% $ (з дивідендами).

Обговоренню не підлягає)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Я. .. и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами