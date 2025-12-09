Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 16:02

BMW призначила нового генерального директора

Компанія BMW назвала нового головного виконавчого директора: ним стане керівник виробничого відділу Мілан Неделькович. Він очолить концерн у період непростого, але амбітного переходу до електрифікації. Про це повідомляє пресслужба BMW Group.

Компанія BMW назвала нового головного виконавчого директора: ним стане керівник виробничого відділу Мілан Неделькович.
Фото: Мілан Неделькович / bmwgroup.com

56-річний Неделькович змінить на посаді 61-річного Олівера Зіпсе у травні, коли чинний СЕО залишить свою посаду.

Неделькович, який працює у BMW протягом усієї кар'єри, має великий досвід управління виробничою мережею під час переходу на електромобілі. Зокрема, він керував заводом, що випускав міський електрокар i3 (дебют 2013 року), та відповідав за переоснащення заводів для випуску автомобілів із різними типами силових агрегатів на одній лінії.

Реакція ринку

Акції BMW на Франкфуртській біржі після оголошення нового гендиректора трохи знизилися, але з початку року вони зросли на 23%, що робить компанію найефективнішим автовиробником в індексі Stoxx 600 Automobiles & Parts, повідомляє Bloomberg.

Зміни в галузі та гнучка стратегія BMW

Призначення Недельковича є частиною ширшої зміни керівництва в європейській автоіндустрії, де останніми місяцями нових СЕО отримали такі конкуренти, як Stellantis, Renault, Volvo та Porsche.

Тоді як деякі конкуренти змінювали керівників через падіння продажів або занадто амбітні плани щодо електромобілів, BMW кидає виклик критикам і дотримується гнучкого підходу, виробляючи на одних лініях як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, так і повністю електричні моделі.

Завдяки цій стратегії та привабливим моделям BMW випередила Mercedes-Benz Group AG за продажами електромобілів і змогла успішно впоратися зі слабшим, ніж очікувалось, попитом на авто з батарейним живленням.

Виклики та головне завдання нового СЕО

Попри успіхи, компанія стикається зі значними труднощами: від падіння частки ринку в Китаї до можливих наслідків нових тарифів президента США Дональда Трампа, які загрожують порушити налагоджену глобальну виробничу мережу.

Призначення Недельковича, який тісно співпрацював із чинним гендиректором, свідчить про планомірну та спокійну зміну керівництва.

Ключовим завданням Недельковича на термін, що триватиме до 2031 року, стане запуск лінійки автомобілів Neue Klasse — найбільшої інвестиції в історії BMW. Замовлення на першу модель цієї архітектури, електричний iX3, вже перевищують очікування.

Ця нова архітектура покликана допомогти BMW протистояти посиленню конкуренції з боку китайських виробників, таких як BYD і Xiaomi, а також новому тиску з боку Mercedes.

Біографія

Неделькович вивчав машинобудування у престижному німецькому університеті RWTH Aachen та MIT у США, отримавши згодом докторський ступінь у Технічному університеті Мюнхена.

Він розпочав свою професійну кар'єру в BMW як стажер у 1993 році та накопичив великий міжнародний досвід. Неделькович обіймав керівні посади на заводі в Оксфорді, керуючого директора заводів у Лейпцигу та Мюнхені, а також старшого віце-президента з корпоративної якості.

«Мілан Неделькович має доведене глибоке розуміння технологій, включаючи застосування людиноподібних роботів, і тому, на наш погляд, ідеально підходить для того, щоб очолити BMW у наступному десятилітті», — зазначив аналітик Bernstein Стівен Райтман.

BMW Group

У BMW Group входять чотири бренди: BMW, MINI, Rolls-Royce та BMW Motorrad. Виробнича мережа BMW Group складається з понад 30 виробничих майданчиків по всьому світу; компанія має глобальну мережу продажів у більш ніж 140 країнах.

У 2024 році BMW Group продала 2,45 мільйона легкових автомобілів та понад 210 000 мотоциклів по всьому світу. Прибуток до оподаткування у 2024 фінансовому році склав 11,0 мільярдів євро при доході в 142,4 мільярда євро. Станом на 31 грудня 2024 року в BMW Group працювало 159 104 співробітники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
