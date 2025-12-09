Revolut пропонує колишнім працівникам продати акції, але дешевше за ринок

Найдорожчий стартап Європи, фінтех-гігант Revolut, відкриває вікно можливостей для своїх колишніх співробітників, пропонуючи викупити їхні частки в компанії. Щоправда, ціна викупу буде суттєво нижчою за ту, яку отримали чинні працівники та ранні інвестори під час нещодавніх угод. Про це повідомляє Financial Times 9 грудня.

Математика пропозиції

Згідно з листом до акціонерів, компанія готова платити $966,74 за одну акцію. Ця цифра базується на оцінці всього бізнесу в $52,5 млрд.

Це створює цікаву ситуацію на ринку:

З одного боку, це на 30% менше від офіційної ринкової оцінки Revolut ($75 млрд), яку компанія отримала під час останнього раунду фінансування.

З іншого боку, це на 12% більше, ніж та ціна, за якою колишнім працівникам дозволяли продавати акції минулого року.

Чому виникла така пропозиція

У керівництві Revolut пояснюють, що пішли на цей крок через високий попит. До компанії надходили численні запити від колишніх членів команди, які хотіли б перетворити свої цінні папери на реальні гроші.

Попри дисконт, йдеться про значні статки. Джерела видання зазначають, що для багатьох власників акцій ця угода означатиме отримання виплат, які вимірюються мільйонами доларів.

Різні умови для «своїх» та «колишніх»

Політика Revolut демонструє чітку різницю у ставленні до чинної команди та тих, хто вже залишив компанію.

Чинні співробітники: У вересні цього року отримали можливість продати до 20% своїх акцій, виходячи з максимальної оцінки компанії у $75 млрд (по $1381,06 за акцію).

Ранні інвестори: Також мали змогу вийти з капіталу за максимальною ціною.

Колишні співробітники: Отримують пропозицію зі знижкою 30%.

Цікаво, що у 2024 році, коли оцінка компанії становила $45 млрд, окремого дисконту для колишніх працівників не застосовували. Проте джерела в компанії наголошують, що порівнювати ці два процеси некоректно через різні ринкові умови.

Чому це важливо

Викуп акцій у дрібних утримувачів (якими є колишні працівники) часто робиться для того, щоб «почистити» структуру власності перед потенційним виходом на біржу.

Крім того, це сигнал для ринку праці в IT-секторі: опціони (акції компанії) залишаються потужним інструментом збагачення, але їхня реальна вартість сильно залежить від того, чи працюєте ви в компанії на момент продажу. Revolut, який зараз є найдорожчим стартапом Європи, чітко дає зрозуміти: максимальні бонуси отримують ті, хто залишається в команді.