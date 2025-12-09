Світові авіакомпанії очікують на рекордний прибуток у $41 млрд у 2026 році

Світова галузь авіаперевезень прогнозує рекордні прибутки наступного року, попри триваючі проблеми з постачанням, які уповільнюють оновлення флотів. Про це повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), пише Reuters.

Згідно з прогнозом IATA, у 2026 році авіаційний сектор зафіксує чистий прибуток у розмірі $41 мільярда.

Проблеми у виробників літаків

Цей оптимістичний прогноз з'явився на тлі тривалих труднощів у провідних виробників літаків:

Airbus нещодавно знизив цільовий показник поставок літаків на 2026 рік, посилаючись на проблеми з якістю деяких металевих панелей фюзеляжу на моделях A320.

Як Airbus, так і Boeing протягом останніх років стикаються із затримками поставок нових літаків своїм клієнтам-авіакомпаніям.

Авіакомпанії зазначають, що без нових, більш паливно-ефективних літаків вони не можуть значно скоротити витрати на паливо, одночасно збільшуючи обсяги перевезень пасажирів.

Оптимізм IATA

Попри ці виклики, IATA з оптимізмом дивиться на наступний рік.

«Авіакомпанії зуміли вибудувати стійкість до шоків, що допомагає їм стабільно залишатися прибутковими», — зазначив генеральний директор IATA Віллі Волш.