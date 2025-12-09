Дубілет представив нову хмарну POS-систему зі штучним інтелектом

Співзасновник monobank Дмитро Дубілет розширює свою присутність на ринку рішень для бізнесу. Після двох років розробки його команда презентувала Posbox.ai — нову хмарну POS-систему, покликану автоматизувати роботу малого та середнього ритейлу, об'єднавши в одному інтерфейсі касу, склад та фінанси . Про це підприємець повідомив у Telegram 9 грудня.

Більше ніж просто каса

Продукт запускається у форматі бета-тестування. За словами розробників, головна ідея Posbox.ai — створити єдину екосистему для підприємця, яка замінить розрізнені таблиці Excel та застаріле програмне забезпечення.

Система базується на інтеграції з популярним сервісом програмних кас Checkbox (який також є проєктом команди Дубілета) і пропонує комплексний функціонал:

Товарний облік: інвентаризація, робота зі штрих-кодами та переоцінка.

Фінансова звітність: автоматичне формування звітів про прибутки та збитки (P&L), рух коштів (Cash Flow) та маржинальність бізнесу.

Управління персоналом та e-commerce: модуль для синхронізації онлайн та офлайн продажів.

Штучний інтелект у поміч

Ключовою «фішкою» нового сервісу є впровадження ШІ-інструментів. Система не просто фіксує продажі, а й аналізує їх. Штучний інтелект надає власнику бізнесу підказки: на яких товарах падає маржа, що варто терміново докупити, а де ефективність персоналу знижується.

Також технології розпізнавання спрощують рутину: наприклад, накладні від постачальників можна завантажувати через фото або Excel-файл, і система автоматично розпізнає та внесе дані на склад.

Безкоштовний рік та удар по російському софту

Дмитро Дубілет не приховує амбіцій витіснити з українського ринку російське програмне забезпечення, таке як 1С, яке досі використовується багатьма компаніями за інерцією.

«Ми зробимо все, щоб українські підприємці полюбили Posbox (а заодно, нарешті, відмовилися від російських продуктів на кшталт 1С)», — наголосив бізнесмен.

Розуміючи, що зміна облікової системи є складним процесом для бізнесу, розробники обіцяють посилену підтримку при міграції. Щоб стимулювати підприємців спробувати новий продукт, команда оголосила промо-акцію: ті, хто залишить заявку на участь у бета-тесті зараз, зможуть користуватися сервісом безкоштовно протягом усього 2026 року.