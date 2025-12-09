Дубілет представив нову хмарну POS-систему зі штучним інтелектом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 13:21

Дубілет представив нову хмарну POS-систему зі штучним інтелектом

Співзасновник monobank Дмитро Дубілет розширює свою присутність на ринку рішень для бізнесу. Після двох років розробки його команда презентувала Posbox.ai — нову хмарну POS-систему, покликану автоматизувати роботу малого та середнього ритейлу, об'єднавши в одному інтерфейсі касу, склад та фінанси. Про це підприємець повідомив у Telegram 9 грудня.

Співзасновник monobank Дмитро Дубілет розширює свою присутність на ринку рішень для бізнесу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Більше ніж просто каса

Продукт запускається у форматі бета-тестування. За словами розробників, головна ідея Posbox.ai — створити єдину екосистему для підприємця, яка замінить розрізнені таблиці Excel та застаріле програмне забезпечення.

Система базується на інтеграції з популярним сервісом програмних кас Checkbox (який також є проєктом команди Дубілета) і пропонує комплексний функціонал:

  • Товарний облік: інвентаризація, робота зі штрих-кодами та переоцінка.
  • Фінансова звітність: автоматичне формування звітів про прибутки та збитки (P&L), рух коштів (Cash Flow) та маржинальність бізнесу.
  • Управління персоналом та e-commerce: модуль для синхронізації онлайн та офлайн продажів.

Штучний інтелект у поміч

Ключовою «фішкою» нового сервісу є впровадження ШІ-інструментів. Система не просто фіксує продажі, а й аналізує їх. Штучний інтелект надає власнику бізнесу підказки: на яких товарах падає маржа, що варто терміново докупити, а де ефективність персоналу знижується.

Також технології розпізнавання спрощують рутину: наприклад, накладні від постачальників можна завантажувати через фото або Excel-файл, і система автоматично розпізнає та внесе дані на склад.

Безкоштовний рік та удар по російському софту

Дмитро Дубілет не приховує амбіцій витіснити з українського ринку російське програмне забезпечення, таке як 1С, яке досі використовується багатьма компаніями за інерцією.

«Ми зробимо все, щоб українські підприємці полюбили Posbox (а заодно, нарешті, відмовилися від російських продуктів на кшталт 1С)», — наголосив бізнесмен.

Розуміючи, що зміна облікової системи є складним процесом для бізнесу, розробники обіцяють посилену підтримку при міграції. Щоб стимулювати підприємців спробувати новий продукт, команда оголосила промо-акцію: ті, хто залишить заявку на участь у бета-тесті зараз, зможуть користуватися сервісом безкоштовно протягом усього 2026 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 грудня 2025, 13:50
#
А ДФС матимите спец протокол у таку систему ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 грудня 2025, 14:07
#
Ні, але у ДПС в «Електронному кабінеті» платника податків існує
Опис API «Електронного кабінету» https://cabinet.tax.gov.ua/help/api.html
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами