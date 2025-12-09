BlackRock ініціює створення спотового Ethereum-ETF з функцією стейкінгу: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

BlackRock ініціює створення спотового Ethereum-ETF з функцією стейкінгу

Компанія BlackRock зробила значний крок у світі криптоінвестицій, подавши до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на реєстрацію нового біржового фонду — iShares Staked Ethereum Trust. Цей фонд примітний тим, що він є спотовим Ethereum-ETF (тобто інвестуватиме безпосередньо в Ethereum) та включає в себе можливість стейкінгу активів. Про це повідомив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

Тікер та Біржа: Новий продукт, що отримав тікер ETHB, планується до торгівлі на біржі Nasdaq.

Регуляторний процес: BlackRock подала заявку за формою S-1, що є стартовим кроком для розгляду справи регулятором. Однак, для фактичного виходу на ринок компанії також знадобиться затверджений формуляр 19b-4.

Стейкінг: У структуру трасту закладено механізм стейкінгу, який дозволить фонду розміщувати в стейкінг від 70% до 90% своїх активів за сприятливих ринкових умов.

Розподіл доходу: Дохід, отриманий від стейкінгу, потенційно може бути розподілений серед акціонерів фонду, хоча деталі премії керуючого поки не уточнюються.

Ерік Балчунас підкреслив, що це вже четвертий криптопродукт від BlackRock і другий, заснований на Ethereum, що свідчить про бажання компанії розширити інвестиційний вибір для своїх клієнтів.

Імовірно, компанія прагне скористатися спрощеною процедурою лістингу нових криптовалютних ETF, яку раніше ввела SEC. Варто зазначити, що BlackRock також має на розгляді заявку на додавання стейкінгу до вже існуючого спотового Ethereum-ETF (тікер ETHA).

Аргентина може дозволити банкам надавати послуги з криптовалютами

Влада Аргентини, зокрема Центральний банк країни, розглядає можливість скасування заборони, що перешкоджає фінансовим установам пропонувати послуги, пов'язані з цифровими активами. Про це повідомляє видання La Nacion, посилаючись на свої джерела.

Що відомо про законопроєкт:

Розробка триває: Наразі вже ведеться робота над відповідним законопроєктом.

Очікувані терміни: Представник місцевої криптобіржі повідомив, що потенційне ухвалення цих поправок може відбутися вже у квітні 2026 року.

Якщо ці зміни будуть запроваджені, аргентинські банки зможуть:

Займатися торгівлею криптоактивами.

Пропонувати інші послуги, імовірно, включно зі зберіганням (кастодіальними послугами).

Метою зміни правил нібито є підвищення рівня прийняття криптовалют у країні.

Мануель Феррарі, президент Bitcoin Argentina і співзасновник Money On Chain, позитивно оцінює сам факт розгляду такого кроку, але застерігає щодо деталей реалізації.

«Аргентинська банківська система десятиліттями страждала від дуже жорсткого та обмежувального регулювання, і остаточний вплив залежатиме від того, чи буде це відкриття зроблене з сучасним баченням, чи воно повторить історичні обмеження», — заявив він.

На його думку, якщо великі банки, такі як Galicia, Santander чи Nacion, почнуть пропонувати торгівлю біткоїном чи стейблкоїнами, це суттєво підвищить інтерес та довіру до всього криптосектора.

Загалом, галузеві експерти та представники локальних майданчиків висловили позитивне ставлення до цієї новини, зазначає La Nacion.

Криптофонди залучили $716 млн: Настрої на ринку значно покращилися

Згідно з останнім звітом CoinShares, криптовалютні інвестиційні продукти зафіксували потужний приплив коштів, залучивши $716 млн за тиждень з 28 листопада по 6 грудня. Це свідчить про позитивну динаміку, яка зберігається вже другий тиждень поспіль.

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) зріс до $180 млрд. Це зростання на 7,9% порівняно з мінімумами, зафіксованими в листопаді, хоча показник все ще нижчий за історичний максимум у $264 млрд.

Лідером із залучення капіталу стали США, де притоки склали $483 млн. Також значну активність продемонстрували інвестори з Німеччини (+$96,9 млн) та Канади (+$80,7 млн). Невеликий короткочасний відтік коштів аналітики зафіксували лише 4 та 5 грудня, що, ймовірно, було пов'язано з макростатистикою США, яка вказувала на збереження інфляційного тиску.

Біткоїн-продукти залучили $352 млн. Водночас із шорт-фондів, орієнтованих на падіння ціни BTC, інвестори вивели $18,7 млн. Це найбільший відтік із березня, що чітко сигналізує про покращення настроїв на ринку.

XRP-інструменти продемонстрували різке зростання, залучивши $244,7 млн. З початку року загальний приплив у цей сектор досяг $3,1 млрд, що значно перевищує результат усього 2024 року ($608 млн).

Інструменти на базі LINK зафіксували рекордний тижневий приплив у $52,8 млн. Ця сума становить понад 54% від усіх активів під управлінням у цьому сегменті.

У CoinShares пов'язують поточну позитивну динаміку з тим, що ринок, ймовірно, пройшов локальне дно негативних настроїв серед учасників.

Ситуація з ETF на американському ринку була змішаною:

Спотові біткоїн-ETF завершили тиждень із чистим відтоком у $87,7 млн. Основна частина виведених коштів ($77,8 млн) припала на продукт ARKB від Ark Invest і 21Shares.

ETF на Ethereum у США втратили $65,59 млн.

На противагу цьому, інструменти на основі XRP залучили значні $230,74 млн.

Solana-продукти отримали $20,3 млн, тоді як із DOGE-фондів вивели невелику суму — $282 160.

MicroBT представила нову високопродуктивну лінійку біткоїн-майнерів Whatsminer M70

Компанія MicroBT презентувала нове покоління пристроїв для видобутку біткоїна — серію Whatsminer M70 — на конференції Bitcoin MENA 2025. Про це повідомляє видання TheMinerMag.

Головний акцент у новій лінійці зроблено на підвищенні енергоефективності. За словами засновника та CEO Яна Цзосіна, саме енергоефективність є ключовим фактором зростання індустрії, незалежно від ринкових циклів.

Нова лінійка Whatsminer M70 представлена трьома класами енергоефективності:

Базова M70: 14,5 Дж/ТХ

M70S: 13,5 Дж/ТХ

M70S+: 12,5 Дж/ТХ

Продуктивність залежно від типу охолодження:

Повітряне охолодження: Пристрої забезпечують хешрейт у діапазоні від 214 ТХ/с до 244 ТХ/с.

Іммерсійне охолодження (модифікації M76 та M78): Ці варіанти демонструють вищу продуктивність, генеруючи від 336 ТХ/с до 476 ТХ/с.

Гідроохолодження (Whatsminer M79S): Найпотужніша версія, призначена для серверних стійок, здатна генерувати вражаючі 930 ТХ/с.

Крім представлення обладнання, MicroBT також оголосила про зміну стратегії, анонсувавши перехід до участі у спільному майнінгу. Першим партнером у цьому напрямку названо компанію HashSmith.

Це рішення контрастує зі стратегією основних конкурентів MicroBT, таких як Bitmain і Canaan, які ще з часів попереднього «бичачого» ринку зробили ставку на власний майнінг біткоїна.