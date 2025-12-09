Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 11:44

Ринок IPO Японії зріс до семирічного максимуму, зібравши $8 млрд

Японський ринок капіталу переживає справжній ренесанс. У 2025 році обсяг коштів, залучених компаніями через первинне розміщення акцій (IPO), досяг найвищого рівня за останні сім років. Цей сплеск активності підкреслює загальне пожвавлення на фондових майданчиках Азії. Про це повідомляє Bloomberg 9 грудня.

Японський ринок капіталу переживає справжній ренесанс.

Мільярдні угоди та ажіотажний попит

За даними аналітиків, загальна сума залученого капіталу склала 1,2 трлн єн (приблизно $7,7 млрд). Це найкращий показник із 2018 року.

Основними драйверами зростання стали масштабні лістинги великих гравців:

  • JX Advanced Metals Corp. — виробника передових матеріалів;
  • SBI Shinsei Bank Ltd. — однієї з провідних фінансових установ країни.

Обидві компанії провели угоди вартістю в мільярди доларів.

Водночас менші, але відомі бренди викликали справжній ажіотаж серед інвесторів. Наприклад, попит на акції модного бренду Human Made (за підтримки зіркового дизайнера Nigo) та виробника пива з Окінави Orion Breweries Ltd. перевищив пропозицію у 60 разів.

Загальноазійський тренд

Японія не єдина країна регіону, що демонструє позитивну динаміку. Ринок IPO зараз «кипить» по всій Азії:

  • Індія фіксує абсолютні рекорди за обсягами залучених коштів, оскільки компанії поспішають монетизувати високий інтерес інвесторів.
  • Гонконг впевнено рухається до найкращих річних показників із 2021 року.

Економічне підґрунтя успіху

Інтерес до японських акцій підкріплюється фундаментальними змінами в економіці країни. Ключовий фондовий індекс Topix цього року оновив історичний максимум.

Аналітики виділяють дві головні причини такого успіху:

  • Кінець епохи дефляції: Японія нарешті подолала багаторічний період падіння цін, що пожвавило економічну активність.
  • Корпоративні реформи: Тиск з боку уряду та Токійської фондової біржі змушує компанії покращувати якість управління та дбати про інтереси акціонерів.

Чому це важливо

Відродження ринку IPO в Японії — це сигнал про зміну глобальних потоків капіталу. Інвестори, які раніше фокусувалися переважно на технологічному секторі США, шукають диверсифікації та звертають увагу на стабільні, але недооцінені ринки.

Для світової економіки це означає, що Азія (і не лише Китай) стає потужним центром тяжіння грошей. Успішні IPO дозволяють компаніям залучати кошти на розвиток, будівництво заводів та інновації, що стимулює реальний сектор економіки. Для пересічного інвестора це нагадування: можливості для заробітку існують не лише на американських біржах NASDAQ чи NYSE.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
