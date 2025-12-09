Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 12:06

«Клуб білого бізнесу» зріс на 7%

Державна податкова служба України (ДПС) оновила перелік компаній та підприємців, які отримали статус сумлінних платників податків. Станом на листопад 2025 року до так званого «Клубу білого бізнесу» увійшли 7638 суб'єктів господарювання, що на 7% більше, ніж у серпні. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Державна податкова служба України (ДПС) оновила перелік компаній та підприємців, які отримали статус сумлінних платників податків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансовий внесок та структура учасників

За одинадцять місяців 2025 року учасники цього списку поповнили зведений бюджет на 252,5 млрд грн. Для розуміння масштабу: це 13% від усіх податкових надходжень в Україні. Тобто кожна восьма гривня податків надходить від цієї невеликої групи прозорого бізнесу.

Загалом перелік розширився на 489 нових учасників. Структура «Клубу» виглядає наступним чином:

  • Юридичні особи: 7073 компанії. Більшість із них (4056) працюють на загальній системі оподаткування. Також до списку потрапили 326 резидентів «Дія Сіті» (IT-сектор) та понад 2,5 тисячі платників єдиного податку (агровиробники та бізнес 3-ї групи).
  • Фізичні особи-підприємці (ФОП): 565 осіб. Переважна більшість із них (508) — це «спрощенці» 3-ї групи.

Як дізнатися про свій статус

Податкова вже розіслала «листи щастя»: 1 грудня 2025 року всім, хто потрапив до оновленого переліку, надійшли повідомлення в Електронний кабінет.

Важливо зазначити, що публічність у цьому питанні є добровільною. Якщо підприємець не хоче, щоб його ім'я фігурувало у відкритому реєстрі на сайті ДПС, він може подати заяву про відмову в оприлюдненні даних (форми J1325401 для компаній та F1325401 для ФОПів). Сам оновлений список з’явиться у публічному доступі 18 грудня.

Зміни у критеріях відбору

Парламент продовжує вдосконалювати правила гри. 3 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14097 (відомий як закон про податок на прибуток банків), який попутно скоригував умови перебування у «Клубі білого бізнесу».

Зокрема, уточнено вимоги до зарплат. Щоб вважатися сумлінним, бізнес має платити працівникам офіційну зарплату, яка не менша за середню у відповідній галузі та регіоні, помножену на коефіцієнт 1,1. Також зарплата не може бути нижчою за «мінімалку» станом на початок року.
Додатковий контекст: Переваги членства та компроміс із бізнесом

Потрапляння до переліку сумлінних платників — це не просто іміджева історія, а набір конкретних преференцій від держави. Учасники «Клубу» отримують:

  • Мораторій на перевірки: До них не приходять із плановими документальними перевірками.
  • Персональний менеджер: За кожним платником закріплюється комплаєнс-менеджер у податковій, з яким можна вирішувати спірні питання дистанційно (у режимі відеоконференції).
  • Прискорене відшкодування ПДВ: Камеральні та документальні перевірки для відшкодування податку проходять швидше (5 та 30 днів відповідно).

Варто нагадати, що шлях до запуску цього проєкту був непростим. Під час обговорення законопроєкту № 11084 бізнес-спільнота, зокрема Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), висловлювала побоювання щодо суб'єктивності критеріїв. Підприємці скаржилися, що вимоги щодо середньої зарплати можуть бути непосильними для бізнесу в прифронтових регіонах. Останні законодавчі зміни є спробою знайти баланс між інтересами держави та реаліями воєнного часу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
zephyr
zephyr
9 грудня 2025, 13:08
#
Дал на лапу- стал белым. Успех.
